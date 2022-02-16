انخفاض البصل .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 16-2-2022

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة تذبذبا اليوم الأربعاء 16-2-2022 ،و سجل البصل 2.5 جنيه والطماطم 4 إلى 5 جنيهات ، والخيار 10 جنيهات والباذنجان 12 جنيها ،والبطاطس 6.5 جنيه والفلفل 12جنيها ، لدي باعة القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور من 80 إلي 100 جنيها،لوزن 20 كجم،والبصل جنيهين ،والخيار 5 جنيهات،والجزر جنيهين،والفلفل 6 جنيهات،والليمون 6 جنيهات ،والبطاطس الجديدة 4 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر حزمة السبانخ جنيهين ،والبطاطا 5 جنيهات،والبقدونس،الكسبرة،الشبت / الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 8 جنيهات للكيلو ،والفلفل الألوان 28 جنيها ،والخيار 12 جنيها،والباذنجان الرومي 10 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها ،والفلفل الحار 20 جنيها، والكوسة 6.5 جنيه،والفلفل الألوان 28 جنيها ،والفاصوليا 16 جنيها،البطاطس الجديدة 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 14 جنيها،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

و أضاف التجار أن سعر الفلفل الحامي 20 جنيها ،والباذنجان العروس 14 جنيها والباذنجان الابيض أو الملون 12 جنيها،والجزر 5 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 15 جنيهات،والملوخية 12 جنيها للكيلو،والليمون 14 جنيها.

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الجوافة 8.5 جنيه ،والبطيخة 50 جنيها،الموز البلدي 10جنيهات ،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 10 إلى 20 جنيها، والبلح الأحمر 10جنيهات،والكاكا 15جنيها،الكيوي 20 جنيها،الافوكادو 35 جنيها .

وأضاف التجار أن سعر الرمان 12 جنيها ،والتفاح الأصفر 20 جنيها،والبرقوق الأسود 15 جنيها،والقشطة 45 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح الأحمر 20 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

و أكد التجار أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون 15 جنيها،والعنب البلدي 15 جنيها،والعنب الأحمر 15 جنيها،والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 8 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ،المانجو الفص 80جنيها ،والعويسي 55 جنيها ،والنعومي 35 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها،والخوخ المستورد 40 جنيها،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات واليوسفي 6.5 جنيه والبرتقال البلدي 3.5 جنيه .