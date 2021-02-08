انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 8-2-2021

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الانخفاض اليوم الإثنين 8-2-2021 في بورصة الأسواق اليومية، نتيجة زيادة المعروض وتحسن الحالة الجوية ، وتراوح كيلو الطماطم / البطاطس من جنيهين إلى 3.5 لدى باعة القطاعي، والبسلة بـ 6 جنيهات ، والفاصوليا 16 جنيها، والباذنجان 4 جنيهات ، طبقا لعدد من التجار.

وأوضح التجار أن البصل الجديد أو المقور بـ 3.5 مقابل 5 جنيهات، والبصل الخزين الذهبي 6.5 والأحمر 7.5 جنيه ، واللفت، جنيهين ونصف ، والليمون 20 جنيها، والفول الأخضر 8 ، والقلقاس 8 جنيهات، والفراولة 8.5 ، والثوم البلدي بعرشه 40 جنيها وبدون عرش بخمسين جنيها ، والثوم الصيني 35 جنيها.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن الخيار تراوح بين 3 إلى 4 بدلا من 5 جنيهات ، الفلفل الألوان 16، والكوسة 4 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه، الجزر 3 بدلا 4 ، والفلفل الرومي ، الحامي 5 ، والكرنب 6 جنيهات للواحدة على الأقل، الباذنجان العروس الأبيض 6 جنيهات والأسود 7 جنيهات ، والخس الكابوتشا 2.5 جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيهان للحزمة.

وأضاف التجار أن الموز المستورد 15 جنيها، والموز الجبلي 8 بدلا من 10 جنيهات، والموز البلدي بـ 7.5 جنيه ، والبلح الرملي 5 جنيهات، والبلح الأسود 8 جنيهات، والبلح البرحي 30 جنيها، والتفاح المستورد الأحمر 18، التفاح المستورد الأخضر ، الأصفر تراوحا من 8 إلى 25 جنيها.

وكشف التجار أن العنب البلدي الأخضر بـ 10جنيها، والعنب الأحمر من 20 إلى 30 جنيها ، والعنب البلدي الأخضر 12 جنيها، والكنتالوب من 7.5 إلى 10 جنيهات للكيلو ، والمانجو 20، والكمثرى 15 جنيها.

وأفاد التجار أن البرتقال الصيني بـ 4 جنيهات، والبرتقال أبوسرة 5 جنيهات، والبلدي بـ 2.5 جنيه، اليوسفي البلدي 5 إلى 6.5 ، البرقوق 25 جنيها، والجوافة 10 جنيهات، الرمان 8 جنيهات، والمانجو الفص 70 جنيها، والمانجو “العويسي وتيمور” 30 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

الطماطم /البطاطس: 3.5 جنيه

البصل​: 6.5

الثوم: 50 جنيها

الكوسة : 4 جنيهات

الفاصوليا: 16 جنيها

البسلة: 5 جنيهات

الباذنجان العروس: 6 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4 جنيهات

الليمون: 20 جنيها

الفلفل الرومي: 5 جنيهات

الفلفل الحامي: 5 جنيهات

الفلفل الألوان: 16 جنيها

ملوخية بلدى: 6 جنيهات

كرنب: 6 جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 2.5 جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد: 15 جنيها

موز جبلي: 8 جنيهات

الجوافة: 10 جنيهات

العنب البلدي: 12 جنيها

برقوق: 20 جنيها

التفاح الأخضر: 25 جنيها

التفاح الأحمر: 18 جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 35 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7 جنيهات

الرمان: 8 جنيهات

أسعار الخضروات في سوق العبور

وانهارت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الإثنين مرة أخرى ، وسجل قفص الطماطم 30 جنيها والكيلو من 150 قرشا إلى 200 قرش، والبطاطس 60 قرشا حتى 200 قرش.

وتراوحت أسعار الخيار من 100 قرش إلى 250 قرشا ، الجزر 125 قرشا إلى 200 قرش ، سع الباذنجان البلدي من 250 قرشا إلى 270 قرشا، والباذنجان العروس من 350 قرشا إلى 450 قرشا.

وسجل القلقاس 3.5 جنيه، الليمون 14 جنيها، والبسلة 3.5 جنيه، الفاصوليا 6 جنيهات، والجوافة 4، والكانتالوب 3.5 جنيه، والكوسة 3 إلى 5 والجزر 3 جنيهات، والفلفل الرومي 3.5 جنيه، والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5 جنيه.