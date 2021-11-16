انخفاض البسلة .. اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 16-11-2021

شهدت أسعار الخضروات و الفاكهة تفاوتا اليوم الثلاثاء 16-11-2021 ،وتراوحت الطماطم بين 3 الي 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات ، البطاطس بين 6 الي 8 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه ، والكوسة 6.5 جنيه الي 8 جنيهات،البصل من 4 الي 6 جنيهات،والباذنجان العروس 4 الي 5 جنيهات،والخيار 6.5 جنيه الي 8 جنيهات لدى باعة القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

واكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة من 30 الي 40 جنيها لوزن 20 كجم ،و القفص وزن 30 كجم 80 جنيها،في الصعيد ،و سجل البصل جنيهين ونصف الجنيه ،والخيار والجزر 3جنيهات ونصف الجنيه ،والليمون 4جنيهات، والبطاطس 7 جنيهات،والخيار 3 جنيهات ،والكوسة 3 جنيهات .

أسعار الخضروات

وافاد التجار أن سعر ربطة البقدونس،الكسبرة ،الشبت والجرجير بخمسين قرش -تجزئة – والملوخية جنيهان ، والبامية 20 جنيها للكيلو ،والبسلة 10جنيهات بدلا من 12 جنيها، والفلفل الألوان 16 جنيها الي 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والخيار 5 إلى 8 جنيهات،والباذنجان الرومي 4 جنيهات الي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر ورق العنب 46 جنيها، والفلفل الحار الأحمر 14 جنيها،والفلفل الحامي 6 جنيهات ، والكوسة 6.5 جنيه،والفلفل الألوان 16الي 20 جنييها، والفاصوليا 9 الي 10 جنيهات ،البطاطس 8 جنيهات،والفلفل الرومي 4 الي 8 جنيهات،والكرنب 10جنيهات للواحدة ،والقرنبيط 3 الي 8 جنيهات للواحدة .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن الفلفل الحار أو الرومي الصوب 8 جنيهات ،والباذنجان العروس 2.5جنيه الي 4 جنيهات،والجزر 6.5 الي 8 جنيهات،والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة،والفاصوليا 10 جنيهات ،والبامية 22 جنيها للكيلو، والملوخية 7جنيهات للكيلو،والليمون 8 جنيهات .

أسعار الفاكهة اليوم

وذكر التجار أن سعر الجوافة تراوح من 6.5 جنيه الي 7.5 جنيه ،الموز البلدي 8 جنيهات إلي 10جنيهات ، والموز المستورد 20 جنيها ،والبلح البرحي 35جنيها،والتفاح الأخضر 16 جنيها الي 30جنيهًا، والبلح 8 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر الرمان تراوح بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه،والتفاح الأصفر 30 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 16جنيها،والتفاح الأحمر 17.5 جنيه،الموز المستورد 30 جنيها.

أسعار الفاكهة

والمح التجار إلي أن سعر العنب الأسود وعنب كرمسون 20 جنيها،والعنب البلدي 10جنيهات،والعنب الأحمر 25 جنيها،والتين 8 جنيهات إلي 15جنيها للكيلو الواحد ،الكنتالوب 10 جنيهات.

أسعار المانجو

واشار التجار إلي أن سعر كيلو المانجو تراوح بين 30 إلى 35 جنيها للكيلو – حسب الجودة – ،والمانجو الفص ب 80جنيها ،والعويسي من 35 جنيها إلى 40 جنيها ،والنعومي 30جنيها.

واضاف التجار أن سعر المانجو الفونسو 45جنيها،والمانجو دبشة 25جنيها،والكمثرى 20جنيها،والخوخ البلدي 15 جنيها إلي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها،والبطيخ 20 جنيها إلى 30 جنيها للواحدة،البرتقال أبو سرة 8 جنيهات ،واليوسفي 10جنيهات .