انخفاض البرقوق.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30-7-2021

شهدت أسعار الخضروات استقرارا وانخفضت الفاكهة اليوم الجمعة 30-7-2021 وسجلت الطماطم 3.5جنيه والبصل 4جنيهات بدلا من 3.5وتراجع البرقوق إلى 15جنيها بدلا من 25والكريز 25جنيها ،الليمون الاخضر انخفض إلي 8جنيهات بدلا من 15جنيها،و البطاطس 8جنيهات طبقا لتجار .

وأكد التجار أن سعر الخيار 10جنيهات، والشمام 6جنيهات ونصف ،والقلقاس 7جنيهات،والبامية متوسطة الجودة 12والبامية الفلاحي 14جنيها، والبصل الاصفر 3.5 جنيه .

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن البصل الأبيض بجنيهين ونصف ،والبصل الاصفر 4 جنيه ،والبطاطس 7جنيهات إلى 8،والملوخية من 7إلي 8جنيهات للكيلو ،والفلفل 8جنيهات،والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الليمون سجل 8إلي 20جنيها بحسب الجودة،الفلفل الألوان من 5إلي 16جنيها،الفاصوليا24جنيها ،ورق العنب 25جنيها.

ونوه التجار إلى أن الباذنجان الرومي تراوح بين 3.5جنيه إلى 5 ،والبصل الأحمر،5والبصل الاصفر 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات.

واشار التجار إلى أن الجزر تراوح من 6إلي 8جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي 8جنيهات،والفلفل الحامي8جنيهات،والكرنب 6إلي8جنيهات للواحدة .

واضاف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض ب6جنيهات،والباذنجان الملون 6جنيهات ،والباذنجان العروس الأسود 6،والخس الكابوتشا 3.5جنيه للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.

أسعار الخضروات والفاكهة

الفلفل الالوان: 5جنيهات

البامية :15جنيها

البصل :5جنيهات

الطماطم :3.5جنيه

البطاطس :8جنيهات

الثوم :35جنيها

الكوسة : 8جنيهات

الفاصوليا:24جنيها

الباذنجان الابيض : 6جنيهات

الليمون: 20جنيها

الفلفل :8جنيهات

ملوخية بلدى:8جنيهات

كرنب: 8جنيهات للواحدة

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 4.5جنيه للواحدة

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: نصف جنيه

العنب : 12إلي15جنيها

الكنتالوب:6جنيهات

الشمام :6.5جنيها

البرقوق:15جنيها

المشمش :35جنيها

البرتقال الصيفي:7.5جنيه

التفاح :17.5إلي 30جنيها

الخوخ :30جنيها

الكمثري :25جنيها

الافوكادو :40جنيها

البطيخ :30جنيها للواحدة

التفاح البلدي :20جنيها

المانجو :10إلي 25جنيها

أسعار الخضروات في سوق العبور

و تباينت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الخميس وتراوح قفص الطماطم وزن 20كجم من 20جنيهاإلي 40جنيها،والكيلو 100قرش إلى200قرش،والبطاطس من 400قرش إلى550قرشا.

وتراوح سعر الخيار بين 4إلى5جنيهات،والجزر 300قرش إلى 400قرش،والباذنجان الرومي 250قرشاإلى350قرش،والباذنجان العروس 250قرش إلى350قرشا.

وسجل القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 10إلي 15جنيها ،الفاصوليا 12جنيها،والجوافة 15،والكانتالوب 2إلي 5جنيهات،والكوسة 5والفلفل الرومي 5جنيهات،والفلفل الحامي من 3 إلى 6جنيهات.