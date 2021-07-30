انخفاض البرقوق.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30-7-2021

شهدت أسعار الخضروات استقرارا وانخفضت الفاكهة اليوم الجمعة 30-7-2021 وسجلت الطماطم 3.5جنيه والبصل 4جنيهات بدلا من 3.5وتراجع البرقوق إلى 15جنيها بدلا من 25والكريز 25جنيها ،الليمون الاخضر انخفض إلي 8جنيهات بدلا من 15جنيها،و البطاطس 8جنيهات طبقا لتجار .
وأكد التجار أن سعر الخيار 10جنيهات، والشمام 6جنيهات ونصف ،والقلقاس 7جنيهات،والبامية متوسطة الجودة 12والبامية الفلاحي 14جنيها، والبصل الاصفر 3.5 جنيه .
أسعار الخضروات
وأضاف التجار أن البصل الأبيض بجنيهين ونصف ،والبصل الاصفر 4 جنيه ،والبطاطس 7جنيهات إلى 8،والملوخية من 7إلي 8جنيهات للكيلو ،والفلفل 8جنيهات،والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها ،الثوم الاحمر 40جنيها .
وأفاد التجار أن سعر الليمون سجل 8إلي 20جنيها بحسب الجودة،الفلفل الألوان من 5إلي 16جنيها،الفاصوليا24جنيها ،ورق العنب 25جنيها.
ونوه التجار إلى أن الباذنجان الرومي تراوح بين 3.5جنيه إلى 5 ،والبصل الأحمر،5والبصل الاصفر 4جنيهات،والفول الأخضر 6جنيهات،والقلقاس7جنيهات.
واشار التجار إلى أن الجزر تراوح من 6إلي 8جنيهات للكيلو،والفلفل الرومي 8جنيهات،والفلفل الحامي8جنيهات،والكرنب 6إلي8جنيهات للواحدة .
واضاف التجار أن سعر الباذنجان الأبيض ب6جنيهات،والباذنجان الملون 6جنيهات ،والباذنجان العروس الأسود 6،والخس الكابوتشا 3.5جنيه للواحدة،والخس البلدي 2.5 جنيه للواحدة.
أسعار الخضروات والفاكهة
الفلفل الالوان: 5جنيهات
البامية :15جنيها
البصل :5جنيهات
الطماطم :3.5جنيه
البطاطس :8جنيهات
الثوم :35جنيها
الكوسة : 8جنيهات
الفاصوليا:24جنيها
الباذنجان الابيض : 6جنيهات
الليمون: 20جنيها
الفلفل :8جنيهات
ملوخية بلدى:8جنيهات
كرنب: 8جنيهات للواحدة
خس بلدي: جنيهان ونصف
كبوتشا: 4.5جنيه للواحدة
الخضرة: 50 قرشا
الجرجير: نصف جنيه
العنب : 12إلي15جنيها
الكنتالوب:6جنيهات
الشمام :6.5جنيها
البرقوق:15جنيها
المشمش :35جنيها
البرتقال الصيفي:7.5جنيه
التفاح :17.5إلي 30جنيها
الخوخ :30جنيها
الكمثري :25جنيها
الافوكادو :40جنيها
البطيخ :30جنيها للواحدة
التفاح البلدي :20جنيها
المانجو :10إلي 25جنيها
أسعار الخضروات في سوق العبور
و تباينت أسعار الخضروات بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الخميس وتراوح قفص الطماطم وزن 20كجم من 20جنيهاإلي 40جنيها،والكيلو 100قرش إلى200قرش،والبطاطس من 400قرش إلى550قرشا.
وتراوح سعر الخيار بين 4إلى5جنيهات،والجزر 300قرش إلى 400قرش،والباذنجان الرومي 250قرشاإلى350قرش،والباذنجان العروس 250قرش إلى350قرشا.
وسجل القلقاس من 3.5إلي 4.5جنيه،الليمون 10إلي 15جنيها ،الفاصوليا 12جنيها،والجوافة 15،والكانتالوب 2إلي 5جنيهات،والكوسة 5والفلفل الرومي 5جنيهات،والفلفل الحامي من 3 إلى 6جنيهات.