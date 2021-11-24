اقتصاد وأسواق

انخفاض البرتقال.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-11-2021

تذبذب أسعار الخضروات والفواكه في أسواق التجزئة والجملة اليوم الأربعاء
الصاوي أحمد 11:27 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 11:27 ص, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

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تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-11-2021 وتراوحت الطماطم بين جنيهين ونصف إلى 3 بدلا من 3.5 جنيه، والخيار ، الفاصوليا ، والبسلة والكوسة والفلفل الرومي 8 جنيهات للكيلو ، والموز 8.5 جنيه، والبصل الأحمر 5 جنيهات ، لدى بائعي القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور لتجارة الجملة من 25 الي 30 جنيها لوزن 20 كجم ، والقفص وزن 30 كجم 40 جنيها ، والبصل 3 جنيهات ونصف ، والخيار ، والجزر 4.5 جنيه، والليمون 5 جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر حزمة الخضرة مثل البقدونس، الكسبرة، الشبت، او الجرجير 50 قرشا – قطاعي – والملوخية جنيهين، والبسلة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 12 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والخيار 7 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات الي 5 جنيهات .

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أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل الحار الأحمر الصوب بـ 20 جنيها، والفلفل الحامي 6 جنيهات،والكوسة 6.5 جنيه الي 8 جنيهات، والفلفل الألوان 16 جنيها، والفاصوليا 8 جنيهات ، البطاطس 8 جنيهات، والفلفل الرومي 5 الي 8 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة ، والقرنبيط 5 الى 8جنيهات للواحدة .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن الفلفل الرومي الصوب بـ 10 جنيهات ، والباذنجان العروس 3.5 جنيه الي 6 جنيهات ، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 8 جنيهات ، والبامية 22 جنيها للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون 8 جنيهات .

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أسعار الفاكهة اليوم

وافاد التجار أن الجوافة تراوحت بين 6.5 جنيه إلي 7 جنيهات ،الموز البلدي 8.5 جنيه الي 10جنيهات،والموز المستورد 20 جنيها،والتفاح الأخضر 25 جنيها إلي 30جنيها، والبلح الأحمر 15جنيها ، والكاكا ب10جنيهات،الكيوي 35جنيها،الافوكادو 40جنيها .

وذكر التجار أن الرمان تأرجح بين 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات ونصف ،والتفاح الأصفر 30 جنيها،والبرقوق الأسود 40 جنيها ،و القشطة من 25 الي 40 جنيها،والتفاح الفرنساوي 30 جنيها،والتفاح السوري 20 جنيها،والتفاح الأحمر 17.5 جنيه،الموز المستورد 20 جنيها .

أسعار الفاكهة

والمح التجار إلي أن سعر العنب الأسود ، وعنب كرمسون 20 جنيها، والعنب البلدي 12جنيها، والعنب الأحمر 25جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 10 جنيهات.

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أسعار المانجو

وأضاف التجار أن سعر كيلو المانجو بـ 35 جنيها للكيلو – حسب الصنف- والمانجو الفص بـ 80 جنيها ، والعويسي من 35 جنيها إلى 40 جنيها ،والنعومي 30 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو الفونسو 45 جنيها، والمانجو دبشة 25 جنيها، والكمثرى 20 جنيها، والخوخ البلدي 15 جنيها إلي 35 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 7.5 جنيه بدلا من 10، واليوسفي 7.5جنيه .

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بقلم الصاوي أحمد

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