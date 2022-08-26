انخفاض البامية .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 26-8-2022

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا اليوم الجمعة 26- 8- 2022، وتراوحت الطماطم بين 4.5 إلى 6.5 جنيه، والبصل 4 جنيهات، والباذنجان العروس 6.5 جنيه، والفلفل 6 إلى 10 جنيهات، والبطاطس 7 جنيهات، والفلفل الألوان 16 جنيها في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 إلى 110 جنيهات، والفلفل الحامي 3 جنيهات، والليمون 14 جنيها، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك ب 4 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا، والفاصوليا 36 جنيها، والفلفل الألوان 16 جنيها، والباذنجان الأبيض، الملون، العروس / الرومي 6 جنيهات ونصف.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 10 جنيهات، والقثاء 6.5 جنيه ،والفلفل الرومي 6 جنيهات، والكوسة 12 جنيها،البطاطس 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات،والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 20 جنيها .

وقال التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس 5 جنيهات ، والجزر 8 جنيهات ،والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة،والليمون 20 جنيها ،والبامية من 12 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 4 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود 12 جنيها، والعنب الأخضر 10 جنيهات ، والعنب الأحمر 12 جنيها ، والمشمش 20 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها ، والموز المستورد 20 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر التفاح المستورد الأصفر 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 30 إلى 40 جنيها ،والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 17 جنيها، والكاكا 15 جنيها ، الكيوي 35 جنيها ،والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 15جنيها، والكمثرى 12 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأضاف التجار أن سعر التفاح الأخضر 40 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها، والبرقوق الأسود 30 جنيها، ومانجو زبدية 15 جنيها ، والمانجو السكري 15 جنيها ،والمانجو العويس 50 جنيها .

وأكد التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 12 جنيها ، عنب أسود ، والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 6.5 جنيه ،والبطيخ من 10 جنيهات إلى 50 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأشار التجار إلي أن سعر التين الابيض ب15جنيها، والتين البرشومي الأسود 8 جنيهات إلى 12 جنيها،و البرتقال أبو سرة 15 جنيهات ،والبرتقال البلدي 15جنيها، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .