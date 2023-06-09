انخفاض البامية.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 9-6-2023

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 9-6-2023، وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، والبصل 16 جنيهًا، والفلفل البلدي 14 جنيهًا، والفاصوليا 16 جنيهًا، والبامية 20 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا، والكوسة 20 جنيهًا بسوق القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأكد التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 7 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 5 جنيهات، والبروكلي 8 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات، والسبانخ والملوخية 12 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 8 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه، والجرجير جنيه ونصف الجنيه للحزمة، والبسلة 20 جنيهًا، والفاصوليا 18 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن سعر الباذنجان العروس 12 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والخيار البلدي 8 جنيهات، والخيار الصوب 14 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 16 جنيهًا، والبصل المقور 14 جنيهًا، والبصل الذهبي 16 جنيهًا، والفلفل الأحمر أو الشطة 18 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 10 إلى 20 جنيهًا، وورق العنب 25 جنيهًا، والفلفل البلدي 16 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والليمون 15 جنيهًا، والثوم 40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

ونوه التجار بأن سعر المشمش أو البرقوق البلدي 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، والعنب الأحمر والأخضر 25 جنيهًا، والبرتقال 10 جنيهات، والجوافة 20 جنيهًا، والموز 7.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، والعنب الأسود المستورد 50 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهًا، والتفاح الأحمر 30 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والتفاح الأخضر 50 جنيهًا، والتفاح البلدي 25 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 50 جنيهًا، والأفوكادو 120 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والخوخ البلدي 15 جنيهًا، والفراولة 15 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفواكه

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، والبرقوق الأسود 40 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر المانجو تراوح من 25 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، والكنتالوب 12 جنيهًا، والشمام 12 جنيهًا، والبطيخ 25 جنيهًا للواحدة.

وأضاف التجار أن سعر البرتقال البلدي 10 جنيهات، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.