اقتصاد وأسواق

انخفاض الباذنجان والطماطم.. أسعار الخضروات فى أسواق السبت 4-4-2020

طبقا لتجار خضروات فى سوق العبور
الصاوي أحمد 10:10 ص, السبت, 4 أبريل 20 10:10 ص, السبت, 4 أبريل 20

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شهدت أسعار الخضروات مزيدا من التراجع فى السوق نتيجة تباطؤ رواج المبيعات لما بعد الظهيرة بسبب طول ساعات الحظر طبقا لتجار خضروات فى سوق العبور اليوم السبت 4-4-2020.

وأكد عدد من التجار أن أسعار الطماطم انخفضت وتراوح الكيلو بين جنيه ونصف إلى جنيهين ونصف مقابل 4.5 للسعر الأعلى أمس ، والبطاطس جنيه ونصف إلى 3.5 جنيه والبصل من 3 إلى 8 جنيهات والخيار من 4 إلى 6 جنيهات .

وتراوح قفص الطماطم من 35 إلى 55 جنيها مقابل 40 و 70 أمس للأصناف الشعبية .

وأشار التجار إلي أن سعر الفلفل الرومي يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات ، وسجل الفلفل عالي الجودة من 8 إلى 10 جنيهات،والباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 2.5 جنيه ، والباذنجان عالي الجودة من 4 إلى 5 جنيهات .

وكشفوا أن الثوم الأبيض سجل مابين 4و4.5 جنيه والكوسة بين 2 إلى 3.5 جنيه والفاصوليا 7 جنيهات والبسلة 5 جنيهات والقلقاس 8.

وفيما يلي أسعار الخضروات في أسواق التجزئة ، حيث انخفضت الطماطم والفاصوليا والباذنجان ، كما ارتفع سعر البرتقال واليوسفى:

الطماطم :من3 إلى 5 جنيهات

الخيار : من 6 إلى 8 جنيهات

البصل :من 6 إلى 12جنيها

الليمون :من 17 إلى 20 جنيها

الفلفل :من 8 إلى 12 جنيها

الباذنجان العروس الأسود 7جنيهات بانخفاض نصف جنيه

الباذنجان البلدى : 4

البسلة : 10 جنيهات

الفاصوليا:من 14 إلى 16جنيها

البطاطس:من 3.5إلي 4 جنيهات

الكوسة : 6 جنيهات

الجزر :6 جنيهات

القلقاس : 12 جنيها

الكرنب: من 7 إلى 10

القرنبيط : 8 جنيهات للواحدة

الثوم :6 جنيهات

البرتقال :8.5 جنيه بزيادة جنيهان ونصف

الموز :من 10إلى 12 جنيها

الفراولة :10جنيهات

الكانتالوب :8 جنيهات

التفاح :25 جنيها

الخوخ :15 جنيها

اليوسفى 8.5 بزيادة جنيهان ونصف

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بقلم الصاوي أحمد

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