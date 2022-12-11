انخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 11-12-2022

تذبذبت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 11- 12- 2022 ، واستقرت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبطاطس الخزين 12 جنيها، والباذنجان الابيض 5 جنيهات، والخيار 12 جنيها، والجزر 8 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 16 جنيها ، والفاصوليا 10 جنيهات ، بسوق التجزئة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 120 جنيها، والفلفل الحامي 6 جنيهات،والليمون 6 جنيهات،والكوسة 6 جنيهات،والخيار 6 جنيهات،والباذنجان 5 جنيهات،والقلقاس 4 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا تراوح بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 12 جنيها للواحدة ،والقرنبيط 5 إلى 8 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات، والسبانخ 12 جنيها للكيلو ،والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وقال التجار Yن سعر البطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير جنيه ، والبسلة 16 جنيها ، الفاصوليا 10 جنيهات،والفلفل الألوان 20 جنيها،والباذنجان الأبيض 5 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والخيار الصوب 12 جنيها.

وأكد التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات ، والبصل الأصفر 8 جنيهات، الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه،والفلفل الرومي 16جنيها ، والكوسة 6.5 جنيه إلى 12 جنيها ، البطاطس 8 جنيهات إلى 12 جنيها ، والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 8 جنيهات، والجزر 8 جنيهات،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 12 جنيها، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها، والثوم 13 جنيها.

وقال التجار إن سعر البرتقال اليوسفي تراوح بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه ، والجوافة 10 جنيهات،والرمان 10 إلى 12جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه ،والموز المستورد 20 جنيها ،والعنب البلدي 10 جنيهات ،والعنب الكرمسون 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والعنب الكرمسون 20 جنيها، والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها، الكيوي 30 جنيها ، والأفوكادو 80 جنيها، والخوخ المستورد 20 جنيها،والكمثرى 17 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 16 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 35 جنيها إلى 40 جنيها ، والعنب الكرمسون بـ 20 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والشمام 10 جنيهات ، والبطيخ 30 جنيهات للواحدة على الأقل.

وذكر التجار أن سعر التين الأبيض 12 إلى 15 جنيها، والتين البرشومي الأسود 12 جنيها، والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.