انخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 21-11-2022

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الانخفاض اليوم الإثنين 21 – 11- 2022 ، وتأرجحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والبصل الاحمر والذهبي 8 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه والباذنجان 6.5 بدلا من 8 جنيهات ،البسلة 12 جنيها 6.5 جنيه، والبسلة 12 جنيها، والفلفل الرومي 8 جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

و أكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 55 جنيها إلي 80 جنيها،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات للواحدة،والبروكلي 12 جنيها،والقرنبيط 8 جنيهات،والكرنب الأحمر ،والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 10جنيهات للكيلو ،والكرنب 12 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 12 جنيها ،الفاصوليا 8 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها ،والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 6.5 جنيه ،والباذنجان العروس 6.5 جنيه،والباذنجان الرومي 6.5 جنيهات ،والخيار 8 جنيهات علي الاكثر .

وقال التجار أن سعر البصل الأحمر 8جنيهات،والبصل الأصفر 8 جنيهات ،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 10 جنيهات،والكوسة 8 جنيهات إلى 12 جنيها ،البطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 70 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيهات،والجزر 6.5 جنيه ،والملوخية جنيهين ونصف،والليمون 12 جنيه،والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 8 جنيهات،والجوافة10 جنيهات،والرمان 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،الموز البلدي 12.5 إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف،والعنب الكرمسون 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والعنب الأحمر 20 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 20 جنيها إلى 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ، والخوخ المستورد 20 جنيها ،والكمثرى 15 جنيها إلى 17 جنيها .

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلي 40 جنيها،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت من 25 إلى 30 جنيها،والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب من 12 جنيهات إلى 15 جنيهات،والشمام 15 جنيها،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وألمح التجار أن سعر التين الابيض 20 إلى 25 جنيها،والتين البرشومي الأسود 15 جنيها،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .