انخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15-11-2022

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15 – 11- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه، وتراجع الباذنجان الابيض إلى 6.5 جنيه وسجل الجزر، والكوسة ،والخيار 6.5 جنيه بدلا من 8 جنيهات والبسلة 12جنيها والفاصوليا 10 جنيهات والفلفل الرومي 12جنيها بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 120 جنيه،والفلفل الحامي 5 جنيهات،والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 3 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأكد التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه للواحدة ،والبروكلي 13 جنيها ،والقرنبيط 8 جنيهات ،والكرنب الأحمر ، والأبيض 5 جنيهات ،والسبانخ 10 جنيهات للكيلو ، والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 8 جنيهات،والفلفل الألوان 24 جنيها ،والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 6.5 جنيه،والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 10 جنيهات ،والخيار 6.5 جنيه .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه ، والبصل الأصفر 8 جنيهات ،الفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 6.5 جنيه ،البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 65 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات، والجزر 6.5 جنيه ، والملوخية جنيهين ونصف ،والليمون 10 جنيهات ، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

ولفت التجار إلي أن سعر البرتقال اليوسفي 8.5 جنيه ،والجوافة 7.5 جنيه ،والرمان 5.5 إلى 10 جنيهات ، الموز البلدي 12.5 إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف، والعنب الكرمسون 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والعنب الأحمر 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 20 جنيها إلى 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 25 جنيها ،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها .

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار أن سعر المانجو الكيت أو الكنت من 20 إلى 30 جنيها ، والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب من 12 جنيهات إلى 15 جنيهات ، والشمام 15 جنيها، والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وألمح التجار أن سعر التين الابيض 10 إلى 20 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات ،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .