انخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 9-11-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التفاوت اليوم الأربعاء 9 – 11- 2022 ، وسجلت الطماطم 6.5 جنيه والجزر والباذنجان الأبيض 10 جنيهات الفلفل 12 جنيها ، والباذنجان العروس والملون 8 جنيهات ، والفلفل الألوان 20 جنيها ، والبسلة 16جنيها، والخيار تراجع إلى 6 جنيهات بدلا من 8 جنيهات بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 70 جنيها إلي 130 جنيها، والفلفل الحامي 6 جنيهات،والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 5 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 5 جنيهات ، والقلقاس 4 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للواحدة ،والبروكلي 18 جنيها للكيلو ،والقرنبيط 15 جنيها للواحدة والكرنب الأحمر ،والأبيض 8 جنيهات للواحدة ،والسبانخ 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعار الخضروات

وألمح التجار بأن سعر البطاطا 5 جنيهات،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان 24 جنيها ،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 8 جنيهات ،والباذنجان العروس 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والخيار 6 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 6.6 جنيه ،والبصل الأصفر 8 جنيهات ،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 10 جنيهات ،البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 60 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 6.5 جنيه ، والجزر 6.5 جنيه ، والملوخية جنيهين ونصف ، والليمون 10 جنيهات ، والبامية من 16 جنيها إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ،والثوم 13 جنيها .

وقال التجار إن سعر البرتقال اليوسفي 8 جنيهات ،والجوافة 7.5 جنيه، والرمان 10 جنيهات،الموز البلدي 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها،والعنب 8 جنيهات ونصف .

وأفاد التجار بأن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها ، والعنب الأحمر 15 جنيها، والتفاح الأحمر 17 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 15 إلى 30 جنيها،والافوكادو 80 جنيها ، والخوخ 25 جنيها ، والكمثرى 12 جنيها إلى 15 جنيها .

أسعار الفاكهة

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأخضر 20 جنيها ، والتفاح الأمريكي 35 جنيها ،والبرقوق الأسود 35 جنيها ، ومانجو زبدية 17 جنيها ونصف ، والمانجو العويس 25 جنيها ، ومانجو الفونسو 20 جنيها ، والمانجو النعومي 20 جنيها .

وقال التجار إن سعر المانجو الزبدية 20 جنيها ، والمانجو الكيت / الكنت 20 جنيها ، والعنب الكرمسون 12 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات، والشمام 12 جنيها، والبطيخ 10 جنيهات للواحدة.

وأوضح التجار أن سعر التين الأبيض 12 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، والبرتقال أبو سرة 8 جنيهات إلي 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 10 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 10 جنيهات .