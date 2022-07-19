انخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19-7-2022

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19- 7- 2022 ، وسجلت أسعار الباذنجان 3.5 إلى 4 جنيهات بدلا من 5 جنيهات أمس ، الفلفل الألوان 6 جنيهات بدلا من 10 جنيهات ، والطماطم 250 قرشا إلى 3.5 جنيه ، والبصل 4 جنيهات ، والبطاطس 8 جنيهات في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 30 جنيها إلى 35 جنيها ، والفلفل البلدي 3 جنيهات، والليمون 14 جنيها ، والكوسة 6 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات ، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر البطاطا للمستهلك 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت / الجرجير 50 قرشا للحزمة ، الفاصوليا 24 جنيها ، والفلفل الألوان 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض ، الملون / العروس/الرومي 3 جنيهات ونصف إلى 4 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها ، والفلفل الرومي 6.5 جنيه ، والكوسة 12 جنيها ، البطاطس 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف التجار أن سعر الباذنجان الأسود العروس تراوح من 3.5 جنيه إلى 4 جنيهات ، والجزر 6.5 جنيه ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 3 جنيهات للربطة ، والليمون 25 جنيها ، والبامية من 10 جنيهات إلى 20 جنيها ، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه.

وذكر التجار أن سعر العنب الأسود 15 جنيها، والعنب الأخضر 12 جنيهات ، والعنب الأحمر 10 جنيهات، والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 15 جنيها إلى 30 جنيها ، والتفاح الأحمر 15 جنيها ، والتفاح البلدي 10 جنيهات إلى 12 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها ، والأفوكادو 30 جنيها ، والخوخ 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها ، والبرقوق 20 جنيها ، والكمثرى 20 جنيها، والتفاح الفرنساوي 40 جنيها.

ونوه التجار أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 15 جنيها ، والعنب الكرمسون 10 جنيهات ، الكنتالوب 5 جنيهات ، والشمام 5 جنيهات ، والبطيخ من 20 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وأفاد التجار بأن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 6.5 جنيه.