انخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 1-7-2022

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 1- 7- 2022 ، وتراوح الباذنجان بين جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات بدلاً من 4 جنيهات أمس، و الطماطم 3.5جنيه للكيلو والفلفل 10 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل 3.5 جنيه في سوق القطاعي .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 40 جنيها إلي 65 جنيها ، والفلفل البلدي 5 جنيهات ، والليمون 14 جنيها ، والكوسة أو الخيار 3.5 جنيه، والباذنجان جنيه ونصف ،والقلقاس 3 جنيهات .

وقال التجار أن سعر البطاطا 5 جنيهات ، البقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا للربطة ، الفاصوليا 12 جنيها ، والفلفل الألوان تراوح من 10 جنيهات إلى 16 جنيهات ، والباذنجان الأبيض من 2.5 جنيهات ونصف إلى 5 جنيهات، والباذنجان الملون 4 جنيهات .

أسعار الخضروات

وذكر التجار أن سعر الفلفل أو الشطة 12 جنيهات ، والفلفل الحامي 10 جنيهات، والفلفل الرومي 10 جنيهات ، والكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات ، البطاطس 5 جنيهات ، والقرنبيط 6 جنيهات ،والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 20 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان العروس 4 جنيهات ، و الجزر 4 جنيهات ، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة ، والملوخية 7 جنيهات للكيلو ،والليمون 30 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 3.5 جنيه .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر العنب الأحمر 15 جنيها، والعنب الأخضر 12.5جنيه ،والمشمش 12 جنيها ، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح من 10 جنيهات إلى 25 جنيها ،والتفاح الأحمر 20 جنيها ،والتفاح البلدي 5 جنيهات إلى 10 جنيهات،و الكاكا 15 جنيها ،الكيوي 35 جنيها ، والافوكادو 25 جنيها ، والخوخ 5 جنيهات إلى 10 جنيهات .

أسعار الفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 17 جنيها ،والبرقوق 15 جنيها ،والكمثرى 35 جنيها ، والقشطة 60 جنيها ، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر العنب الاسود البلدي 15 جنيها ، عنب أسود مستورد 20 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها ،الكنتالوب 5 جنيهات ،والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 20 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن .

وأضاف التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7جنيهات .