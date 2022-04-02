هبطت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت2-4-2022 مع الساعات الأولى من شهر رمضان وموجة الحر، وسجلت الطماطم 10 جنيهات، والليمون 18 جنيها، والبطاطس 5 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات بدلا من 10، والخيار 10 جنيهات طبقا لتجار في سوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 140 جنيها إلى 150 جنيها، وسجلت الشطة 15 جنيها والليمون 14 جنيها، والكوسة 3 جنيهات، والباذنجان العروس 6 جنيهات والباذنجان الرومي جنيهين والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر ربطة السبانخ سجلت جنيهين، والبطاطا 5 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت، الجرجير 50 قرشا، والبسلة 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 24 جنيها، والخيار البلدي 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر الفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها، والفلفل الحامي 17 جنيها، والكوسة 6 جنيهات، والبطاطس الجديدة 6 جنيهات، والفلفل الرومي 17 جنيها، والقرنبيط 12 جنيهات، والكرنب 15 جنيها للواحدة، وورق العنب ب100 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

وذكر التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 12 جنيها، والباذنجان الملون 15 جنيها، والجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 15 جنيها للكيلو، والليمون 18 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر الجوافة 10 جنيهات، الموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيها، والتفاح الأخضر 20 جنيها، والبلح الأحمر 15 جنيها، والكاكا 15جنيها، الكيوي 30 جنيها للكيلو، والافوكادو 35 جنيها.

ونوه التجار بأن سعر الرمان 15 جنيها، والتفاح الأصفر 20 جنيها، والبرقوق الأبيض والأسود 25 جنيها، والقشطة 60 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 25 جنيها.

أسعار الفاكهة

وكشف التجار أن سعر العنب الأسود / عنب كرمسون سجل 15 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها، والعنب الأحمر 15 جنيها، والتين 12جنيها للكيلو الواحد، والكنتالوب 10 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن سعر المانجو كيت 50 جنيها، البرتقال أبو سرة 8 جنيهات، واليوسفي 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 5 جنيها.