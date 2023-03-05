انخفاض الباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 5-3-2023

انخفضت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الأحد 5-3-2023 في ظل صعود درجات الحرارة وسجل الجزر والكوسة 8 جنيهات و الطماطم 8 جنيهات والخيار 8 جنيهات والبصل 16 جنيها، والباذنجان العروس 8 جنيهات بدلا من 12 جنيها والفلفل الحامي 16 جنيها والفاصوليا 25 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 120 جنيها إلي 150جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 6 جنيهات والكوسة 4 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 4 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الخس جنيهين ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والقرنبيط 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 25 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الأبيض 12 جنيها والباذنجان الملون 14 جنيها والباذنجان العروس 8- 10 جنيهات والباذنجان الرومي 8/ 10 والخيار 8 جنيهات .

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل الأصفر 16 جنيها والفلفل الأحمر / الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيهاوالكوسة 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والقلقاس 16 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار إن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 8 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 15 جنيها .

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 12 إلى 15جنيها والموز 10 جنيهات إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

ونوه التجار إلي أن سعر التفاح الأصفر 45 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار إلي أن سعر المانجو الكيت أو الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأفاد التجار أن سعر التين الأبيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها.