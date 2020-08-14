رسميًا.. برشلونة يعلن جاهزية عثمان ديمبيلي لمواجهة بايرن ميونيخ

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن إمكانية مشاركة الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال المباراة المرتقبة مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، بعد التأكد من سلامته. وكان ديمبيلي تعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية، خضع على إثرها…

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن إمكانية مشاركة الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال المباراة المرتقبة مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، بعد التأكد من سلامته.

وكان ديمبيلي تعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية، خضع على إثرها لعملية جراحية في فنلندا، أبعدته عن الملاعب لمدة تقترب من الـ8 أشهر.

وذكر برشلونة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن “ديمبيلي” حصل على الضوء الأخضر للمشاركة.

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ، مساء اليوم، في لشبونة، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يخض عثمان ديمبيلي صاحب الـ23 عامًا سوى 9 مباريات هذا الموسم، بواقع 492 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، ولم يصنع أي هدف.