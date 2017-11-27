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انخفاض الأسمنت واستقرار الخرسانة الجاهزة خلال نوفمبر

رضوى عبدالرازق: شهدت أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر انخفاضا طفيفا، وذلك مقارنة بأكتوبر الماضى، وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الاسكان والمرافق فيما استقرت اسعار الخرسانة الجاهزة خلال الفترة ذاتها.وفيما يلى جدوال بأسعار الأسمنت والخرسان