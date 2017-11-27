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انخفاض الأسمنت واستقرار الخرسانة الجاهزة خلال نوفمبر

رضوى عبدالرازق:   شهدت أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر انخفاضا طفيفا، وذلك مقارنة بأكتوبر الماضى، وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الاسكان والمرافق فيما استقرت اسعار الخرسانة الجاهزة خلال الفترة ذاتها.وفيما يلى جدوال بأسعار الأسمنت والخرسان
27 نوفمبر، 2017 27 نوفمبر، 2017

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رضوى عبدالرازق:
 
شهدت أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر انخفاضا طفيفا، وذلك مقارنة بأكتوبر الماضى، وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الاسكان والمرافق فيما استقرت اسعار الخرسانة الجاهزة خلال الفترة ذاتها.

وفيما يلى جدوال بأسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة مقارنة بأكتوبر الماضى ونوفمبر 2016:

الأسمنت:

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

أكتوبر

19.4 %

-2.6 %

800

760

780

طن

بورتلاندى عادى معبأ

24.3%

-0.6 %

1400

1740

1750

طن

ابيض

خرسانة جاهزة:

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

نوفمبر

نوفمبر

أكتوبر

21.6%

0%

580

620

620

م3

خرسانة جهد (250كجم/م

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