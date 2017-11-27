انخفاض الأسمنت واستقرار الخرسانة الجاهزة خلال نوفمبر

رضوى عبدالرازق:
شهدت أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر انخفاضا طفيفا، وذلك مقارنة بأكتوبر الماضى، وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الادارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الاسكان والمرافق فيما استقرت اسعار الخرسانة الجاهزة خلال الفترة ذاتها.
وفيما يلى جدوال بأسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة مقارنة بأكتوبر الماضى ونوفمبر 2016:
الأسمنت:
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
أكتوبر
19.4 %
-2.6 %
800
760
780
طن
بورتلاندى عادى معبأ
24.3%
-0.6 %
1400
1740
1750
طن
ابيض
خرسانة جاهزة:
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
نوفمبر
نوفمبر
أكتوبر
21.6%
0%
580
620
620
م3
خرسانة جهد (250كجم/م