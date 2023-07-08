انخفاض احتياطي الذهب ليسجل 7.73 مليار دولار خلال يونيو 2023

انخفض مكون الذهب في احتياطي النقد الأجنبي، للشهر الثاني على التوالي، ليسجل نحو 7.73 مليار دولار خلال يونيو، وذلك مقابل 7.49 مليار دولار في مايو. وبلغت قيمة الانخفاض نحو 293 مليون دولار خلال شهر يونيو، مقارنة بشهر أبريل 2023.

ويُعرَّف الاحتياطي النقدي الأجنبي بأنه سلة من العملات الدولية الرئيسية تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني.

وكانت أرصدة الذهب المُدرَج في الاحتياطي النقدي قد انخفضت من 8.031 مليار دولار خلال مايو، إلى 7.94 مليار دولار في يونيو 2023.

الاحتياطي النقدي

وارتفع

، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي، إلى 34.806 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو 2023.

وبلغ صافي الزيادة في الاحتياطيات الأجنبية 146 مليون دولار خلال شهر يونيو، مقارنة بشهر مايو السابق عليه من هذا العام.

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودَع لدى خزائن البنك المركزي المصري.