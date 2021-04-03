انخفاض أقساط التأمين التكافلى وتراجع تعويضات التجارى خلال يناير

وقفزت التعويضات المسددة فى نشاط التأمسن التكافلى بنسبة 50.7% خلال شهر يناير الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى وبلغت قيمة التعويضات المسددة .

ارتفعت قيمة أقساط التأمين المحصلة فى شركات التأمين التجارى خلال شهر يناير الماضى بنسبة 12.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وبلغت أقساط شركات التأمين التجارى 3.4 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضى مقابل 3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى، فيما انخفضت أقساط التأمين المحصلة فى شركات التأمين التكافلى خلال شهر يناير الماضى بنسبة 14.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وبلغت أقساط شركات التأمين التكافلى 423.7 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضى مقابل 493.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

تراجع تعويضات التأمين التجارى

وتراجعت التعويضات المسددة فى شركات التأمين التجارى بنسبة 6.9% خلال شهر يناير الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وبلغت التعويضات المسددة فى شركات التأمين التجارى 1.5 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضى مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى.

قفزة فى تعويضات التأمين التكافلى

وقفزت التعويضات المسددة فى نشاط التأمسن التكافلى بنسبة 50.7% خلال شهر يناير الماضى مقابل نفس الشهر من العام الماضى، وبلغت قيمة التعويضات المسددة فى شركات التأمين التكافلى 230.6 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضى مقابل 153 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى .