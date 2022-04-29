انخفاض أسهم أبوظبي قبل عطلة العيد.. واستقرار مؤشر سوق دبي

اختتم مؤشر أبوظبي التعاملات، اليوم الجمعة، على انخفاض وسط ضعف التداول قبيل عطلة عيد الفطر، فيما أغلقت بورصة دبي على استقرار لتنهي مكاسب استمرت ثلاث جلسات، بحسب وكالة رويترز.

تراجع مؤشر بورصة أبو ظبى 0.2%

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.2%، مع تسجيل بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات خسائر بنسبة 1.3%، لينهي مكاسب استمرت جلستين.

كان بنك أبوظبي الأول قد أعلن، أمس الخميس، عن تحقيق أعلى صافي ربح ربع سنوي له على الإطلاق، مدعومًا ببيع حصة أغلبية في شركة المدفوعات ماغناتي. بينما انخفض سهم مجموعة ألفا ظبي ومقرها الإمارات 0.7%.

ويفضل العديد من المستثمرين الاحتفاظ بسيولة نقدية قبل عطلة العيد.

المؤشر الرئيسي في دبي يغلق دون تغيير

فيما أغلق المؤشر الرئيسي في دبي دون تغيير مع تحرك الأسهم العقارية والصناعية في اتجاهين معاكسين.

وصعد سهم شركة العربية للطيران منخفض التكلفة حوالي 3% قبل عطلة العيد الطويلة، كما ارتفع سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنسبة 0.2% بعد الإعلان عن زيادة صافي أرباح الربع الأول.

معظم مؤشرات أسواق الأسهم في الخليج تصعد خلال تعاملات أمس

من ناحية أخرى، ارتفعت معظم مؤشرات أسواق الأسهم في الخليج، خلال تعاملات أمس، مع تصدر مؤشر أبوظبي المكاسب مدعومًا بصعود سهم بنك أبوظبي الأول؛ أكبر بنوك الإمارات.

وصعد مؤشر أبوظبي 1.1% مدعومًا بمكاسب 1.2% في بنك أبوظبي الأول، الذي أعلن تسجيل أكبر صافي ربح ربع سنوي، بفضل بيع حصة أغلبية في شركة المدفوعات ماغناتي.

وأظهر إفصاح للبورصة أن إجمالي الربح خلال الربع بلغ 7.3 مليار درهم (1.99 مليار دولار) وتضمّن مكاسب صافية 2.8 مليار من بيع حصص في ماغناتي ارتفاعًا من 4.4 مليار درهم.

الإمارات تخطط لإصدار أول دفعة من سندات الخزانة الاتحادية

من ناحية أخرى قالت وزارة المالية الإماراتية، أمس الخميس إن الإمارات تخطط لإصدار أول دفعة من سندات الخزانة الاتحادية في التاسع من مايو بالتعاون مع البنك المركزي؛ في خطوة تستهدف تطوير سوق سندات بالعملة المحلية.

وأضافت الوزارة أن البنك المركزي سيكون وكيلًا للإصدار والدفع.

كانت الوزارة قد قالت، في 20 أبريل، إنها تخطط لجمع تسعة مليارات درهم (2.45 مليار دولار) من خلال ثمانية عطاءات سندات، في الفترة من مايو حتى نهاية العام، وبإصدارات لآجال بين سنتين وثلاث وخمس سنوات كمرحلة أولى، تصل إلى عشر سنوات على المدى المتوسط.