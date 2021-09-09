اقتصاد وأسواق

انخفاض أسعار خامات الأعلاف 100 جنيه في الأسواق اليوم الخميس 9-9-2021

تراجع أسعار الخامات العلفية
الصاوي أحمد 1:38 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 1:38 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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واصلت أسعار خامات الأعلاف الانخفاض، خلال الساعات الماضية، في سعر التداول بالأسواق لبعض المكونات التي تدخل في صناعة العلف؛ وهي التي تحدد سعر العلف في السوق وتراجع سعر الذرة 60 جنيهًا. وأكد عدد من التجار تراجع سعر الطن من الذرة الصفراء، حيث سجل الذرة الأرجنتيني والبرازيلى 4810 جنيهات، بدلًا من 4870 جنيهًا، وسعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 4710 جنيهات، بدلًا من 4820 جنيهًا للطن.

أسعار خامات الأعلاف

وأوضح التجار أن سعر الطن من النخالة الخشنة (الردّة) المحلي سجل 3400 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه، وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14200 جنيه، بينما انخفض سعر طن الجلوتوفيد بقيمة 100 جنيه مسجلًا 4600 جنيه، بدلًا من 4700 جنيه.

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وأضافوا أن سعر الطن من فول “الصويا فات” بذرة مستوردة بروتين 46% تراجع إلى 10400 جنيه، بدلًا من 10500 جنيه، وسعر طن فول صويا فات محلي 10200 جنيه، بدلًا من 10300 جنيه، وسجل سعر فول صويا هاي فات– بنسبة بروتين 43% بذرة مستوردة– 10200 جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلي إلى 10000 جنيه، بتراجع 100 جنيه.

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وأفادوا بأن سعر كسب فول الصويا المحلي 46% انخفض 100 جنيه، مسجلًا 7850 جنيهًا، بدلًا من 7950 جنيهًا، وكسب فول صويا 44% انخفض بقيمة 50 جنيهًا ليصل إلى سعر 7300 جنيه، بدلًا من 7350 جنيهًا، وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيهًا، وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه، ودريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، وكسب البنجر سجل 3650 جنيهًا.

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أسعار العلف

وطبقًا لعدد من التجار، فإن سعر الطن من علف بادى في الأسواق 8000 جنيه، وعلف نامى 7900 جنيه، وسعر الطن من علف ناهى 7850 جنيهًا، وسعر الطن من علف بادي نامى 7550 جنيهًا، وسعر الطن من علف بياض 6500 جنيه.

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بقلم الصاوي أحمد

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