انخفاض أسعار خامات الأعلاف بنحو 100 جنيه في الطن

سجلت أسعار الذرة الصفراء المستوردة انخفاضا بقيمة 100 جنيه اليوم ليسجل الطن للأصناف الأرجنتينية والبرازيلية 9700 جنيه والذرة الرومانية والأوكرانية 9500 جنيه التي شهدت تراجعا مماثلا، بينما سجلت كسب الصويا بروتين 44% المحلي 14450 جنيها بزيادة 100 جنيه مقارنة بأمس بينما سجلت أسعار كسب الصويا المحلية بروتين 46% نحو 14800 جنيه بزيادة بقمية 100 جنيه .

وأكد تجار لـ “المال ” أن سعر طن الجلوتفيد سجل7200 جنيه بدلا من 6800 جنيه وطن صويا فول فات بذرة مستوردة 17 ألف جنيه وصويا فول فات بذرة محلية 16500 جنيه وصويا هي فات بذرة مستوردة بروتين 43% 16500 جنيها والبذرة المحلية لنفس الصنف 15600 جنيه للطن أيضا.

واطلق الاتحاد التعاوني الزراعي – ممثلا في الجمعيات الـ 3 الإصلاح – والاستصلاح – الائتمان – مبادرة جديدة لتوفير الأعلاف بسعر مناسب لعدد من المربين والحائزين التابعين لـ 7200 جمعية فرعية على مستوى الجمهورية.

وكانت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة قد أكدت لـ ” المال ” أن المبادرة تتضمن توفير كميات تتراوح بين 500 كجم إلى طن بسعر 7500 جنيه من الفول المجروش على أن يتقدم الراغب لملء استمارة لدى الجمعية التابع لها ومرفق به إيصال سداد .

وأضافت المصادر أن فترة السداد ستستمر خلال الشهر الجاري والتسلم يتم خلال أسبوع وبأتي ذلك الإجراء نتيجة المغالاة الكبيرة في سعر الأعلاف .

من جانبه أكد أحمد الكومي رئيس رابطة مستثمري الثروة الحيوانية بالبحيرة أن سعر طن علف الماشية التسمين نسبة بروتين 22% يسجل نحو 8700 جنيه، بينما تصل أدنى الأسعار وهي لبروتين 11% إلى 7600 جنيه

وكشف أن سعر علف الماشية الحلاب نسبة بروتين 23% يبلغ 9450 جنيها وعلف بروتين 16% بنحو 8400 جنيه.

وأفاد الكومي أن سعر طن علف الجمال 7600 جنيه وعلف الأغنام 8400 جنيه للأنواع نسبة بروتين 18%، و7300 جنيه للأنواع نسبة بروتين 11%.

وأضاف أن سعر طن علف السمك 13100 جنيه للأنواع ذات نسبة بروتين 30% للأنواع غاطس أو طافي بينما تصل الأسعار لنسبة بروتين 25% إلى 12100 جنيه.