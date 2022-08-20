انخفاض أسعار تذاكر الحفلات نهاية الصيف .. نشاط الموسم ينتهي وقلة إقبال الجمهور

رغم أن أسعار الحفلات الغنائية منذ بداية موسم الصيف الحالي شهدت جدلا وضجة كبيرة بارتفاعها خاصة حفلات النجوم عمرو دياب وكاظم الساهر وتامر حسني وغيرهم التي قدمت في مدينة العلمين الجديدة، حيث وصلت أسعارها لأكثر من 10 آلاف جنيه في إحدى فئات التذاكر.

إلا أنه مع اقتراب الانتهاء من موسم صيف 2022 الحالي تراجعت أسعار تذاكر الحفلات الغنائية التي سيحييها بعض نجوم الغناء الأيام القادمة مثل النجم محمد منير فلم تزيد أسعار تذاكر حفله بالساحل الشمالي 25 أغسطس عن 500 جنيه ونفس الأمر ينطبق على حفل النجم التونسي صابر الرباعي أيضا نهاية أغسطس الجاري.

محمود عبد الستار :الشركات تفهمت ان الجمهور لن يصدق مثل تلك الأسعار مرة أخرى

أعرب منظم الحفلات محمود عبد الستار ان الأسباب وراء انخفاض أسعار تذاكر الحفلات الغنائية القادمة، يرجع لأن شركات الدعاية والمسؤولة عن الحفلات الغنائية السابقة التي شهدت ارتفاعها بأسعار تذاكرها كانت تحاول تصدر الترند بتلك الأسعار المبالغ فيها ونجحت في ذلك.

لكن الحقيقة أن عودة أسعار التذاكر في الحفلات الغنائية القادمة لمسارها المنطقي والطبيعي والتي لن تتجاوز 500 جنيه في الفئة الأولى مثل حفلات محمد منير وصابر الرباعي القادمة، يوضح أن الشركات تفهمت ان الجمهور لن يصدق مثل تلك الأسعار مرة أخرى وأنه يعي جيدا انها بهدف عمل دعاية للحفلات ليس اكثر.

وأكد عبد الستار أن معظم الحفلات السابقة التي كانت تذاكرها مرتفعة كانت اغلبها بدعوات للأصدقاء وتجاوز عددها 2000 دعوة سواء حفلات عمرو دياب أو ويجز او تامر حسني.

حسن دنيا : لعدم وجود إقبال في هذه الفترة الأخيرة من الصيف على الساحل الشمالي

قال الملحن حسن دنيا إن سبب انخفاض أسعار تذاكر الحفلات نهاية الصيف أن معظم منظمي هذه الحفلات يقومون بتصفية نشاطهم في اواخر الصيف ابتداء من نهاية أغسطس حتى سبتمبر القادم ، لعدم وجود اقبال في هذه الفترة الأخيرة من الصيف على الساحل الشمالي ومصايف أخرى .

وأضاف أن عمرو دياب أحيا أكثر من حفلا بموسم الصيف بمدينة العلمين ، ولن يسعى لتقديم أي حفلات اخرى في الساحل الشمالي الأيام القادمة لكونه يعي جيدا أن اقبال الجمهور سيكون أقل بسبب اقتراب بداية المدارس والجامعات نهاية الصيف .

وتابع قائلا أن محمد منير برغم كونه مطربا كبيرا لكنه ابتعد لفترة طويلة عن الساحة الغنائية وذلك أثر على الجمهور الذي يحضر الحفلات ، وذلك أحد أسباب انخفاض أسعار تذاكر حفله القادم بالساحل الشمالي .

مها متبولي : وكان متعهدي الحفلات يعتمدون على دخول سبونسر مثل بيسبي وغيره من الشركات الراعية الكبيرة لتحمل تكلفة الحفلات الكبيرة

أوضحت الناقدة مها متبولي أن متعهدي الحفلات الغنائية يتحملون الضريبة العامة وكذلك الضريبة على كل تذكرة ، حيث أنه يوحد مندوبي من مصلحة الضرائب على كل شباك من نوافز بيع التذاكر ويحصلون على 15 في المئة من كل تذكرة اضافة للضريبة العامة .

وتضيف يحصلون أيضا على القيمة المضافة بالاضافة لمهندس الصوت يحصل على مايقرب من 160 حتى 200 ألف جنيه حسب قيمة ومكانة نجم الحفلة ، كذلك مهندس الأضاءة والشاشات التي تكون موجودة في خلفية المسرح وبناء ” ستيج ” نفسه وقيمة تأجير المكان المخصص للحفل ودعايته ، كل هذه الخطوات تكلف متعهد الحفل كثيرا اضافة لأجر المطرب نفسه .

وأكدت متبولي أن كاظم الساهر تقاضى هو وفرقته الموسيقية مايقرب 600 ألف دولار في حفله الأخير بالساحل الشمالي وجاء لمصر بطائرة خاصة مع فرقته ، وهذه التكاليف تقع على متعهد الحفل لذلك كانت أسعار التذاكر تصل لأكثر من 50 ألف جنيه ، وكان متعهدي الحفلات يعتمدون على دخول سبونسر مثل بيسبي وغيره من الشركات الراعية الكبيرة لتحمل تكلفة الحفلات الكبيرة مع منظمي تلك الحفلات السابقة لعمرو دياب وكاظم الساهر وغيرهم .

ونوهت أن الساحل الشمالي منذ أواخر أغسطس وبداية سبتمبر سيبدأ في تصفية نشاطه لمعظم الأماكن والمحالات التجارية ، لذلك الحفلات الغنائية أسعارها انخفضت ووصلت الى 500 جنيه الفترة القادمة .