انخفاض أسعار النفط 2% مع تنامي المخاوف بشأن الطلب على الخام

هبط خام برنت 1.79 دولار للبرميل أو 2.95% ليصل إلى 58.90 دولار

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2% لأدنى مستوياتها في عدة أشهر اليوم الإثنين، فى الوقت الذى ازدادت فيه المخاوف بشأن الطلب على الخام بعد ارتفاع عدد حالات العدوى والوفاة من فيروس كورونا في الصين وإغلاق مدن فيها، وفقا لوكالة رويترز.

وهبط خام برنت 1.79 دولار للبرميل ، أو 2.95% ، ليصل إلى 58.90 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أواخر أكتوبر.

وكانت آخر مرة تراجعت فيها أسعار النفط إلى أقل من 60 دولار فى الأول من نوفمبر.

وانخفض الخام الأمريكي بمقدار 1.63 دولار، أو 3%، ليصل إلى 52.55 دولار.

وصرح وزير الطاقة السعودي أن بلاده تتابع عن كثب التطورات في الصين وذلك في مساع لتهدئة السوق.

وأضاف الأمير عبد العزيز أنه واثق من قدرة الحكومة الصينية والمجتمع الدولي على احتواء انتشار الفيروس.

وقال إن ما يحدث في الأسواق ”مدفوع في الأساس بالعوامل النفسية والنظرة شديدة التشاؤم التي يتبناها بعض أطراف السوق”.

“على الرغم من أن أثره (الفيروس) على الطلب العالمي على النفط محدود للغاية“.

فيروس كورونا يهز الأسواق

وتعرضت أغلب الأسواق المالية لهزات مع زيادة قدرة فيروس كورونا على الانتشار.

وذلك رغم إغلاق بعض الأسواق في آسيا في عطلة العام القمري الجديد.

وقال عبد العزيز ”هذا التشاؤم حدث في 2003 أثناء أزمة سارس، ولم يترتب عليه انخفاض يُذكر في الطلب على النفط“.

وأكد الأمير عبد العزيز أنه يثق في أن المملكة وغيرها من أعضاء أوبك يملكون القدرة على التجاوب وتحقيق استقرار في سوق النفط إذا اقتضت الحاجة.

وتخفض أوبك+، التي تشمل روسيا ودول أخرى، إمدادات النفط لدعم أسعار الخام، وزادت مؤخرا من الخفض المتفق عليه.

وذلك بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى مارس.

وقال الأمير عبد العزيز الجمعة إن هدف أوبك+ خفض تراكم المخزونات الموسمي الذي يحدث عادة في النصف الأول من العام.

لكنه أشار إلى أن كل الخيارات لا تزال مطروحة في اجتماع لأوبك+ في فيينا في مارس.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة ”مخاوف المستثمرين المتعلقة بالطلب على النفط تزايدت بشكل ملحوظ”.

“مدفوعة ببيانات سلبية عن المخزونات الأمريكية… ومخاوف من تأثير تفشي فيروس كورونا“.