طاقة

انخفاض أسعار النفط بعد توافق «أوبك+» على زيادة الإنتاج

المجموعة وافقت على المضي قدما في زيادة إنتاج النفط
مصطفى الجُدي 9:24 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 9:24 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” دون مستوى 67 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 23 أغسطس الماضي.

وبحلول الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام “برنت” بنسبة 1.86% إلى 67.59 دولار للبرميل، وقبل ذلك سجلت العقود قراءة دون مستوى 67 دولارا للبرميل، حيث بلغت 66.1 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 5.22% عن سعر الإغلاق السابق.

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فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.97% إلى 64.28 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط بعد أن قال مصدران في “أوبك+” اليوم، إن المجموعة وافقت على المضي قدما في زيادة إنتاج النفط في يناير المقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وعقدت مجموعة “أوبك+” اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

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بقلم مصطفى الجُدي

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