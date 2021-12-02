انخفاض أسعار النفط بعد توافق «أوبك+» على زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” دون مستوى 67 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 23 أغسطس الماضي.

وبحلول الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام “برنت” بنسبة 1.86% إلى 67.59 دولار للبرميل، وقبل ذلك سجلت العقود قراءة دون مستوى 67 دولارا للبرميل، حيث بلغت 66.1 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 5.22% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.97% إلى 64.28 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط بعد أن قال مصدران في “أوبك+” اليوم، إن المجموعة وافقت على المضي قدما في زيادة إنتاج النفط في يناير المقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وعقدت مجموعة “أوبك+” اجتماعا اليوم لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.