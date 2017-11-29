انخفاض أسعار اللحوم 5 جنيهات

أحمد اللاهونىانحفضت أسعار اللحوم فى السوق المحلية، اليوم الأربعاء، 5 جنيهات فى الكيلو، لتسجل 145 للبتلو، و125 للضانى، وتراوحت أسعار الكندوز بين 115 و125 جنيهًا.وأرجع تجار لـ"المال"، هبوط الأسعار إلى زيادة المعروض من عجول التسمين، ما تسبب فى انخفاض سعر كيلو القبانى إلى 47 جنيهًا، مقابل 50 الأسبوع

أحمد اللاهونى

انحفضت أسعار اللحوم فى السوق المحلية، اليوم الأربعاء، 5 جنيهات فى الكيلو، لتسجل 145 للبتلو، و125 للضانى، وتراوحت أسعار الكندوز بين 115 و125 جنيهًا.

وأرجع تجار لـ”المال”، هبوط الأسعار إلى زيادة المعروض من عجول التسمين، ما تسبب فى انخفاض سعر كيلو القبانى إلى 47 جنيهًا، مقابل 50 الأسبوع الماضى.

واستقرت أسعار الدواجن عند 31 جنيهًا لكيلو البلدى، و24 للبيضاء، و35 للرومى، و32 للبط، و37 لطبق البيض.

كما استقرت أسعار الأسماك عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.