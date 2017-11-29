اقتصاد وأسواق

انخفاض أسعار اللحوم 5 جنيهات

أحمد اللاهونىانحفضت أسعار اللحوم فى السوق المحلية، اليوم الأربعاء، 5 جنيهات فى الكيلو، لتسجل 145 للبتلو، و125 للضانى، وتراوحت أسعار الكندوز بين 115 و125 جنيهًا.وأرجع تجار لـ"المال"، هبوط الأسعار إلى زيادة المعروض من عجول التسمين، ما تسبب فى انخفاض سعر كيلو القبانى إلى 47 جنيهًا، مقابل 50 الأسبوع
29 نوفمبر، 2017 29 نوفمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد اللاهونى

انحفضت أسعار اللحوم فى السوق المحلية، اليوم الأربعاء، 5 جنيهات فى الكيلو، لتسجل 145 للبتلو، و125 للضانى، وتراوحت أسعار الكندوز بين 115 و125 جنيهًا.

وأرجع تجار لـ”المال”، هبوط الأسعار إلى زيادة المعروض من عجول التسمين، ما تسبب فى انخفاض سعر كيلو القبانى إلى 47 جنيهًا، مقابل 50 الأسبوع الماضى.

واستقرت أسعار الدواجن عند 31 جنيهًا لكيلو البلدى، و24 للبيضاء، و35 للرومى، و32 للبط، و37 لطبق البيض.

كما استقرت أسعار الأسماك عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً