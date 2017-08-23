انخفاض أسعار اللحوم 5 جنيهات

أحمد اللاهونى انخفضت أسعار اللحوم 5 جنيهات فى الكيلو، اليوم الأربعاء، بالأسواق، لتسجل 160 جنيهًا للبتلو، و135 للضانى، و145 للكندوز. وأرجع محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض الأسعار إلى هبوط "القبانى" فى ظل كثرة…

أحمد اللاهونى



انخفضت أسعار اللحوم 5 جنيهات فى الكيلو، اليوم الأربعاء، بالأسواق، لتسجل 160 جنيهًا للبتلو، و135 للضانى، و145 للكندوز.



وأرجع محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض الأسعار إلى هبوط “القبانى” فى ظل كثرة المعروض من عجول التسمين مع اقتراب عيد الأضحى.



وفى سوق الدواجن، فقد استقرت عند 26 جنيهاً لكيلو الدجاج الأبيض، و36 للبلدى، و39 للرومى، و36 للبط.



وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.