انخفاض أسعار اللحوم والكيلو يسجل 140 جنيهًا

أحمد اللاهونى انخفضت أسعار اللحوم اليوم بالسوق المحلية بنحو 5 جنيهات فى الكيلو، لتسجل 155جنيهًا للبتلو، و130 للضانى، و140 للكندوز، وفقا لمحمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية. فيما استقرت أسعار الدواجن عند 22 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للبلدى، و38 للرومى، و35 لل



أحمد اللاهونى



انخفضت أسعار اللحوم اليوم بالسوق المحلية بنحو 5 جنيهات فى الكيلو، لتسجل 155جنيهًا للبتلو، و130 للضانى، و140 للكندوز، وفقا لمحمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.



فيما استقرت أسعار الدواجن عند 22 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للبلدى، و38 للرومى، و35 للبط.



كما استقرت أسعار الأسماك عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.