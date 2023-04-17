انخفاض أسعار اللحوم الكندوز اليوم الإثنين17-4-2023

انخفضت أسعار اللحوم المذبوحة والقائم والمشفاه البلدي والمستوردة اليوم الإثنين 17-4-2023 وتراوحت أسعار الكندوز بين 220 إلى 270 جنيها بحسب المنطقة والجودة والمفروم المستورد 200 جنيها و الضأن 280 جنيها إلي 320 جنيها و الجملي 240 جنيها والكبدة البرازيلي ب110 جنيها والكبدة البلدي 280 جنيها للكيلو .

وأشار التجار إلي أن سعر كيلو اللحوم الجملي تراوح من 220 إلى 250 جنيها و كيلو لحم الماعز 230جنيها .

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري “قائم”تراوحت بين 110 و120جنيها مقابل 130 جنيها للعجول البقرية و الجاموسي بين 115و120جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وقال التجار إن أسعار كيلو الكندوز البلدي في محلات الجزارة بالمناطق الشعبية سجل ما بين 230 و280جنيها و السلاسل التجارية والسوبر ماركت 220 إلى 320 جنيهاوالكبدة البلدي 350 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الكندوز في منافذ الجيش 180 جنيها للكيلو وفي منافذ وزارة الزراعة ومنافذ أهلا رمضان 220 جنيها للكيلو اللحوم الكندوز وغيره من أنواع اللحوم .

وذكر التجار أن سعر العجول البقري المتوسطة الوزن تأرجح بين 135 و 150جنيها للكيلو القائم و الجاموسي متوسط الحجم بين 115 إلى 150 جنيهاو الكيلو للجاموسة اللحم 175جنيها و إناث الابقار اللحم 190جنيها والعجلة اللحم ب120 جنيها والفحلة اللحم 110جنيها بزيادة 5 جنيهات .

أسعار اللحوم الحمراء

وأفاد التجار أن أسعار العجل البقري للوزن 200 كجم سجلت 135جنيها و 300 كجم ب 140جنيه و 150كجم ب 150 جنيه .

وألمح التجار إلي أن سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم لوزن 300 كجم 115 جنيها ووزن 200 كجم ب140جنيها ،ووزن 150 كجم ب150 جنيها .

وكشف التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140إلى 150 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها .

وذكر التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة تراوح من 10 إلى 13 ألف جنيه والبتلو من 7000 إلى 12 آلف جنيه .

وأشار التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف بارتفاع 10آلاف جنيه والجاموسة 50 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم في المنافذ ومحال الجزارة

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم بالمنافذ : 220 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم التشادية :160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم بالمنافذ المتحركة: 220 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ آمان : 220 جنيها

أسعار اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ :220 جنيها

أسعار اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة: 250 جنيها

أسعار لحوم الماعز :200 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق : 200 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الموزة الهندي : 180 جنيها للكيلو

أسعار الكندوز البلدي في محلات الجزارة : 250 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار المفروم البلدي : 250 جنيها للكيلو

أسعار السجق البلدي : 200 جنيها

أسعار السجق المستورد :170 جنيها للكيلو

أسعار السجق الجملي البلدي ب130 جنيه