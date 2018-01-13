انخفاض أسعار الفراولة.. و8 جنيهات للكيلو

الصاوي أحمدتراجعت أسعار الفراولة في الأسواق، اليوم السبت، مسجلة 8 جنيهات للكيلو، بدلًا من 10 - الأسبوع الماضي-.وأكد تجار، أن سعر البرتقال بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات، واليوسفي 3.5 جنيه للكيلو في المتوسط، والجوافة 5، والبلح الرملي 6، والتفاح المستورد 20.وحافظت أسعار الخضراوات على معدلاتها المتواز

الصاوي أحمد

تراجعت أسعار الفراولة في الأسواق، اليوم السبت، مسجلة 8 جنيهات للكيلو، بدلًا من 10 – الأسبوع الماضي-.

وأكد تجار، أن سعر البرتقال بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات، واليوسفي 3.5 جنيه للكيلو في المتوسط، والجوافة 5، والبلح الرملي 6، والتفاح المستورد 20.

وحافظت أسعار الخضراوات على معدلاتها المتوازنة في السوق، وسجلت الطماطم 2.5 جنيه، والبطاطس 3.5، والخيار 5، والفلفل البلدي 8، والرومي 6، والجزر 4.

وأوضح التجار أن البصل الأحمر 5 جنيهات، والبسلة 5، والفاصوليا 4، والكوسة 5، والملوخية 7، والسبانخ 8 جنيهات للكيلو.