انخفاض أسعار الفراخ الساسو والبلدى فى أسواق الثلاثاء

انخفضت

فى السوق المحلية، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتراجعت أسعار الساسو اليوم بنحو 5 جنيهات لتسجل 86 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، لتصل للمستهلك بنحو 95 و97 جنيهًا، بحسب المنطقة.

أسعار الدواجن البلدى

وهبطت أسعار الدواجن البلدى إلى 100 و105 جنيهات، واستقرت أسعار الرومى اليوم عند 100 و130 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية.

وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميًّا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 155 و165 جنيه، باختلاف المنطقة.

أسعار الفراخ البيضاء

ودارت أسعار الفراخ البيضاء اليوم فى السوق المحلية حول 75 و77 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بحسب تصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار البط اليوم

وبدأت أسعار البط اليوم من 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

وتستهلك مصر شهريًّا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.