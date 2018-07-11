انخفاض أسعار الفاكهة والبطاطس بـ 6 جنيهات

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا -اليوم –فى بعض السلع.وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 4 جنيهات والبطاطس ارتفعت لـ6.5 بدلا من 6 جنيهات بسوق التجزئة فى المتوسط، طبقاً لتجار تجزئة فى الجيزة. وأكد "التجار" أن سعر البامية سجل 13 جنيها، والفلفل الرومي/ البلدى 8، والبصل سج

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات ارتفاعا -اليوم –فى بعض السلع.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 4 جنيهات والبطاطس ارتفعت لـ6.5 بدلا من 6 جنيهات بسوق التجزئة فى المتوسط، طبقاً لتجار تجزئة فى الجيزة.



وأكد “التجار” أن سعر البامية سجل 13 جنيها، والفلفل الرومي/ البلدى 8، والبصل سجل 4 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 8.



وأوضحوا أن سعر الليمون 13جنيها والكوسة 6، الخيار 8، الثوم الأبيض 20 جنيها الباذنجان العروس 5، البلدي 3، الملوخية 3 جنيهات للرابطة، الجزر 4.



وإنخفضت أسعار الفاكهة، وتراوح سعر العنب الأحمر بين 5إلى 6.5 بدلا من 8 أمس و الموز البلدي 10جنيهات، والتفاح ارتفع لـ15، المانجو 15، البطيخ من 15 و25، الكانتالوب 6.5 والتين 15 جنيها.