انخفاض أسعار الفاكهة واستقرار الخضروات السبت 19-9-2020

سجلت الجوافة 5 جنيهات بدلا من 10 أمس ، والرمان 6.5 بدلا من 8 والمانجو 10 جنيهات أو أكثر طبقا لتجار متعاملين في الأسواق

استقرت أسعار الخضروات وانخفضت الفاكهة السبت 19-9-2020 ، حيث سجلت الجوافة 5 جنيهات بدلا من 10 أمس ، والرمان 6.5 بدلا من 8 والمانجو 10 جنيهات أو أكثر طبقا لتجار متعاملين في الأسواق.

واكد التجار أن الطماطم تراوحت بين 2.5 إلى 4 جنيهات والبصل 5 جنيهات والبطاطس من 3.5 إلى 5 جنيهات والخيار الصوب 8 جنيهات والخيار البلدي 5 جنيهات.

و أضاف التجار أن سعر ورق العنب 30 جنيها للكيلو و الكوسة بين من 6 إلى 10 والجزر 10 جنيهات والكابوتشا 7 جنيهات للواحدة والباذنجان العروس 5 جنيهات والفلفل الرومي 8 طبقا لعدد من التجار المتعاملين في الأسواق.

ولفت التجار إلى أن سعر الفلفل الألوان سجل 20 جنيها على الأقل والبلح البرحي 30 جنيها والمشمش من 12 الي 20 جنيها ، والفاصوليا 30 جنيها والباذنجان الرومي من 2.5 إلى 4 جنيهات والبامية من 15 إلى 20 ، والثوم الأحمر 35 جنيها والأبيض 32، والملوخية تراوحت بين جنيه ونصف للحزمة إلى 2 جنيه.

وأفادوا أن سعر الفلفل الحار تراوح سعره بين 5 إلى 8 جنيهات ، والباذنجان المخدد من 5 إلى 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة في أسواق التجزئة والليمون من 6.5 إلى 8 جنيهات للكيلو .

ولفت التجار إلى أن المانجو زبدية سجلت 17 جنيها والناعومي 18 جنيها للكيلو والفص 60 جنيها والعويس 30 إلى 35 والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 25 إلى 30 والكمثري من 12 جنيها إلى 17 جنيها والتين 10 إلى 15 جنيها والموز المستورد 30 جنيها والبلدي من 10 إلى 15 جنيها.

ونوه التجار إلى أن سعر البرقوق من 8 جنيهات إلى 20 ، والعنب البناتي أحمر -أخضر من 7.5 إلى 10 والعنب البلدي من 5 إلى 6.5 والكنتالوب 10 جنيهات والبطيخ من 30 الي 50 جنيها للواحدة.

قائمة أسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب : 30 جنيها

الباذنجان العروس : 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4 جنيهات

الباذنجان المخدد: 5 إلى 6 جنيهات

الليمون: 6.5 جنيه

فلفل رومي : 8 جنيهات

فلفل ألوان : 20 جنيها

بامية : 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

الخضرة: 50 قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25 جنيها

موز بلدي :15 جنيها

العنب البناتي الأحمر :7.5 جنيه

العنب البناتي الأخضر:15 جنيها

العنب البلدي: 6.5 جنيه

البرقوق:20 جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 25 إلى 30 جنيهًا

التفاح السكرى الأحمر: 25 إلى 30 جنيهًا

بلح برحي : من 15 إلى 30 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :من 20 إلى 45 جنيها

الكنتالوب: 10 جنيهات