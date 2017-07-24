انخفاض أسعار الفاكهة واستقرار الخضراوات.. الإثنين

الصاوى أحمدانخفضت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين فى أسواق الجملة، حيث سجلت المانجو " السكرى " 8 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه، وللمستهلك 10 جنيهات وتصل لـ12 جنيها فى بعض الأصناف الأعلى جودة و"العويس " بلغت 20 جنيها للكيلو.وأكد تجار خضر وفاكهة في أسواق الجيزة لـ"المال " أن أسعار المانجو من المرتقب أ

الصاوى أحمد

انخفضت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين فى أسواق الجملة، حيث سجلت المانجو ” السكرى ” 8 جنيهات بدلا من 9.5 جنيه، وللمستهلك 10 جنيهات وتصل لـ12 جنيها فى بعض الأصناف الأعلى جودة و”العويس ” بلغت 20 جنيها للكيلو.

وأكد تجار خضر وفاكهة في أسواق الجيزة لـ”المال ” أن أسعار المانجو من المرتقب أن تنخفض خلال شهر أغسطس المقبل خاصة مع طرح إنتاج محافظة الإسماعيلية قريبا.

وسجل سعر البطيخ 5 جنيهات للكيلو، والبرقوق البلدى 13 جنيها، والتين البرشومى 10 جنيهات، والتفاح الأمريكى 19 جنيها، والكانتلوب 10 جنيهات والمانجو عويس 40 جنيها والسكرى بـ 15جنيها والتيمور بين 20 إلى 25 جنيها.



واستقرت أسعار أغلب أصناف الخضراوات فى أسواق الجيزة وكان على رأسها الطماطم التى تراوح سعرها بين 3.5 إلى 5 جنيهات البطاطس تراوحت بين 4 إلى 6 جنيهات، كما سجلت الفاصوليا 25 جنيها والكوسة تراوحت بين 7 إلى 8 جنيهات والبصل استقر عند 5 جنيهات، والباذنجان البلدى والأبيض 8 جنيهات حسب الصنف والجودة.



وأوضح التجار أن الخيار تراوحت أسعاره بين 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الألوان 10 جنيهات، والبامية 20 جنيها، والملوخية 7 جنيهات.