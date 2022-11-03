انخفاض أسعار العملات المشفرة يلقي بظلاله على منصة «روبن هود ماركتس»

ما يزال انخفاض أسعار العملات المشفرة يلحق أضرارا بمجموعة من الشركات التي لها تعرض للأصول الرقمية، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

ذكرت منصة “روبن هود ماركتس” أن إيرادات معاملاتها بالعملات المشفرة انخفضت إلى 51 مليون دولار خلال الربع الثالث، بانخفاض نسبته 12% مقارنة بالربع السابق وأقل من تقديرات المحللين البالغة 56.1 مليون دولار.

أسعار العملات المشفرة

وقالت منصة التداول، التي طُرحتْ للاكتتاب العام في يوليو 2021، إنها في المجمل تكبدت صافي خسائر قدرها 175 مليون دولار، أو حوالي 20 سنتاً للسهم.

وعانت الشركات الأخرى أيضاً وسط انخفاض حاد في أسعار العملات المشفرة، في ظل استمرار تعرض الصناعة لضربات بسبب انهيار منصات البلوكتشين الرئيسية وعمليات الاحتيال والتسريح.

في هذا الصدد، أعلنت شركة “مايكروستراتيجي” ، وهي أكبر شركة متداولة لديها حيازات من بتكوين في العالم، عن تكبدها خسائر في الربع الثالث يوم الثلاثاء، وقالت إن لديها أعباء اضمحلال قيمة تبلغ 727000 دولار على حيازاتها من بتكوين.

من جانبها، استفادت “روبن هود” سابقاً من جنون أسهم الميم في العام الماضي، إضافة إلى الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة، حيث استخدم المستثمرون الأفراد المنصة لشراء الرموز المميزة مثل دوج كوين. وبعد رؤية الطلب القوي من جانب العملاء على محفظة العملات المشفرة، أطلقت الشركة إصداراً تجريبياً من المنتج في سبتمبر وأضافت عملات رقمية جديدة للمستخدمين لشرائها.