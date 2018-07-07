انخفاض أسعار الطماطم.. و20 جنيهًا للثوم

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت، انخفاضًا فى بعض السلع.وسجل سعر كيلو الطماطم 2.5 جنيه بسوق التجزئة في المتوسط، بدلاً من 3 جنيهات -أمس- طبقاً لتجار تجزئة في الجيزة. وأكد "التجار" أن سعر البامية سجل 13 جنيهاً، الفلفل الرومي/ البلدي 8، والبطاطس ارتفعت إلى 6، البصل 2.5 ج

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت، انخفاضًا فى بعض السلع.

وسجل سعر كيلو الطماطم 2.5 جنيه بسوق التجزئة في المتوسط، بدلاً من 3 جنيهات -أمس- طبقاً لتجار تجزئة في الجيزة.



وأكد “التجار” أن سعر البامية سجل 13 جنيهاً، الفلفل الرومي/ البلدي 8، والبطاطس ارتفعت إلى 6، البصل 2.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 8.



وأوضحوا أن سعر الليمون 13جنيهًا، الكوسة 6، الخيار 8، الثوم الأبيض 20 جنيهاً، الباذنجان العروس 5، البلدي 3، الملوخية 3 جنيهات للرابطة، الجزر 4.



واستقرت أسعار الفاكهة، وبلغ سعر الموز البلدي 8 جنيهات، والتفاح ارتفع لـ15، العنب 8، المانجو 15، البطيخ من 15 و25، الكانتالوب 6.5.