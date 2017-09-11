انخفاض أسعار الطماطم والإقبال على الشراء متوسط

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات تراجعا اليوم الإثنين، في أسعار الطماطم بنحو جنيه، لتصل لـ6 جنيهات بدلا من 7 أمس في أسواق التجزئة بالجيزة.وأكد بعض التجار أن الأسعار ستواصل هدوءها خاصة مع انتهاء فترة الأعياد التي تعتبر مؤقتة ترتفع فيها الأسعار ثم تعاود الاستقرار.وأوضحوا أن الخيار سجل 6 جنيهات، و

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات تراجعا اليوم الإثنين، في أسعار الطماطم بنحو جنيه، لتصل لـ6 جنيهات بدلا من 7 أمس في أسواق التجزئة بالجيزة.

وأكد بعض التجار أن الأسعار ستواصل هدوءها خاصة مع انتهاء فترة الأعياد التي تعتبر مؤقتة ترتفع فيها الأسعار ثم تعاود الاستقرار.

وأوضحوا أن الخيار سجل 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 4 جنيهات، والباذنجان العروس الأبيض والأسود 4، والبطاطس 5 جنيهات، والبصل الأحمر 4 جنيهات، والبصل الأبيض 3.5.

وبلغ سعر كيلو الجزر 8 جنيهات، والثوم البلدي 20 جنيها، والثوم الصيني 15، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والملوخية بـ1.5 جنيه للرابطة، والليمون بـ10 جنيهات، والكوسة بـ10 والبامية بـ20 جنيها، والكرنب بـ10 جنيهات.

وقال أحمد محفوظ أحد التجار بسوق سليمان جوهر بالدقي، إن أسعار الخضراوات مستقرة، مشيرًا إلى أن هناك خضراوات أخرى مرتفعة أسعارها بسبب تغير المواسم.

وأشار إلى أن السوق تشهد إقبالا متوسطا الآن على شراء الخضراوات، مضيفا أنه لا أحد يستطيع توقع أسعار الخضراوات فى الفترة المقبلة.