اقتصاد وأسواق

انخفاض أسعار الذهب وعيار21 يسجل 648 جنيها

 عمرسالمشهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، بنهاية التعاملات المسائية تراجع بنحو جنيهين اثنين للجرام ارتباطا بانخفاض سعر الأوقية عالميا.   وقال الدكتور، وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو جنيهين ليسجل 648جنيها للجرام مقابل 650جنيها أمس.  
16 سبتمبر، 2017 16 سبتمبر، 2017

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 عمرسالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، بنهاية التعاملات المسائية تراجع بنحو جنيهين اثنين للجرام ارتباطا بانخفاض سعر الأوقية عالميا.
 
وقال الدكتور، وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو جنيهين ليسجل 648جنيها للجرام مقابل 650جنيها أمس.
 
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 555 جنيها للجرام ، كما تراجع عيار 24 سجل اليوم 740 جنيها للجرام مقابل 743 جنيها أمس. 

فيما انخفض الجنيه الذهب ليسجل نحو 5185 جنيها  بدلا من 5198 وسجلت الأوقية 1325 دولار بدلا من 1329 دولارات، وفق المصدر ذاته.

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