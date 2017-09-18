انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 645 جنيهًا

عمر سالمشهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بنهاية التعاملات المسائية تراجعًا بنحو 3 جنيهات للجرام، على خلفية انخفاض سعر الأوقية عالميًّا. قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو 3 جنيهات ليسجل 645 جنيهًا للجرام، مقابل 648 جنيهًا، أم

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بنهاية التعاملات المسائية تراجعًا بنحو 3 جنيهات للجرام، على خلفية انخفاض سعر الأوقية عالميًّا.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض بنحو 3 جنيهات ليسجل 645 جنيهًا للجرام، مقابل 648 جنيهًا، أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 552 جنيهًا للجرام، وتراجع عيار 24 ليسجل اليوم 736 جنيهًا للجرام مقابل 740 جنيهًا أمس، فيما انخفض الجنيه الذهب ليسجل نحو 5152 جنيهًا بدلًا من 5181، وسجلت الأوقية 1315 دولارًا بدلًا من 1323 دولارًا.