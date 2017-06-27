انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 637 جنيهًا

عمر سالم
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الثلاثاء، انخفاضًا بنحو 2 جنيه، إذ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 637 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 639 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، صباح اليوم.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺇﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 546 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 729، ﻣﻘﺎﺑﻞ 731 جنيهًا للجرام، ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﺿاف ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ”ﺍﻟﻤﺎﻝ”، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ انخفض ليسجل 5104 ﺟﻨﻴﻬﺎت، وانخفضت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1245 ﺩﻭﻻﺭًﺍ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 1254 دولارًا أمس، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ انخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ واستقرار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ انخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.