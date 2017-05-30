انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 633 جنيهًا

عمر سالم
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﻴﻮﻡ الثلاثاء، انخفاضًا، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 633 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 635 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ، صباح أمس.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، إﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 542 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 722 جنيهًا، ﻣﻘﺎﺑﻞ 725 ﺟﻨﻴﻬًﺎ للجرام، ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ”ﺍﻟﻤﺎﻝ”، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ انخفض ليسجل 5060 ﺟﻨﻴهًا مقابل 5072، وانخفضت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1260 ﺩﻭﻻﺭًا، مقابل 1267 دولارًا أمس بارتفاع نحو 5 دولارات، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ انخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّا ﻭﺍستقرار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳهما ﻓﻰ انخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ.