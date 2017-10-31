انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 624 جنيهًا

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بنهاية التعاملات المسائية تراجعًا بنحو 3 جنيهات للجرام، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميًّا للانخفاض. قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 تراجع 3 جنيهات ليسجل 624 جنيهًا للجرام، مقابل

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بنهاية التعاملات المسائية تراجعًا بنحو 3 جنيهات للجرام، على خلفية تحرك سعر الأوقية عالميًّا للانخفاض.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 تراجع 3 جنيهات ليسجل 624 جنيهًا للجرام، مقابل 627 جنيهًا، أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 534 جنيهًا للجرام، كما انخفض عيار 24 ليسجل، اليوم، 712 جنيهًا للجرام، مقابل 716 جنيهًا أمس، فيما تراجع الجنيه الذهب ليسجل نحو 4986 جنيهًا بدلًا من 5014 جنيهًا، وسجلت الأوقية 1268 دولارًا بدلًا من 1278.