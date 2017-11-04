انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 623 جنيهًا

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، بنهاية التعاملات المسائية تراجعًا بنحو 3 جنيهات للجرام، وذلك على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للانخفاض. قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض 3 جنيهات ليسجل 623 جنيهات للجرام، مقابل 626 جنيهً

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، بنهاية التعاملات المسائية تراجعًا بنحو 3 جنيهات للجرام، وذلك على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للانخفاض.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 انخفض 3 جنيهات ليسجل 623 جنيهات للجرام، مقابل 626 جنيهًا، أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 534 جنيهًا للجرام، كما تراجع عيار 24 ليسجل اليوم 712 جنيهًا للجرام مقابل 716 جنيهًا أمس، فيما انخفض الجنيه الذهب ليسجل نحو 4999 جنيهًا بدلًا من 5010 جنيهات،

وسجلت الأوقية 1269 دولارًا بدلًا من 1277.