انخفاض أسعار الذرة.. واستقرار خامات الأعلاف الأخرى بالأسواق

سعر كسب الصويا بروتين 46% سجل 7900 جنيه، دون احتساب تكلفة النقل، وبروتين 44% سجل 7300 جنيه، بينما استقر طن فول الصويا المستورد عند 10500 جنيه، فيما يبلغ سعر الطن المحلي 10300 جنيه.

واصلت أسعار خامات الأعلاف انهيارها في الأسواق ممثلة في الذرة المستوردة بـ60 جنيهًا في الطن بالأسواق العالمية والمحلية، بينما استقرت أسعار الخامات الأخرى مثل الردة “النخالة ” والكُسب وبذور الصويا والجيلوتين وغيرها خلال الساعات الماضية. وأكد تجار، لـ”المال”، أن أسعار الخامات فى السوق المحلية تشهد حاليًّا انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجلت أسعار الذرة البرازيلى والأرجنتينى استقرارًا، وسجل الطن 5100 جنيه، دون حساب تكلفة النقل، والذرة الأوكرانى 5010 جنيهات، مقابل 5070 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر كسب الصويا بروتين 46% سجل 7900 جنيه، دون احتساب تكلفة النقل، وبروتين 44% سجل 7300 جنيه، بينما استقر طن فول الصويا المستورد عند 10500 جنيه، فيما يبلغ سعر الطن المحلي 10300 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر كسب العباد المستورد نسبة بروتين 36% يصل إلى 6300 جنيه، وسجل طن الردة زيادة 4100 جنيه، مقابل 4200 جنيه، بينما سجل طن الجلوتين المستورد 14500 جنيه.

وقال عمر السيد، تاجر أعلاف بالجيزة، إن سعر العلف بدأ يتراجع منذ أسبوع ومستمر خلال الفترة الحالية، خاصة مع هبوط أسعار البورصات العالمية وتدخل الذرة كمكون أساسي للعلف فى الارتفاع.

وأضاف السيد أن أسعار مكونات ومستلزمات الأعلاف متوازنة حاليًّا، وذلك بعد قيام الصين بتخزين 20 مليون طن من خامات الأعلاف مثل الصويا والذرة؛ وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطنين لديها، وأيضًا للتحكم فى سعر العلف.

وقالت وكالة بلومبرج إن أسعار فول الصويا والذرة ارتفعت إلى مستويات عالية لم يشهدها العالم منذ ثمانى سنوات بعد مكاسب حققتها، معلِّلة السبب فى ارتفاع الأسعار بالتغيرات المُناخية والطقس السيئ الذى تسبَّب فى الجفاف بعدد من البلدان المنتجة لفول الصويا، خاصة كندا والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وفرنسا.

شهدت أسعار علف الدواجن مؤخرًا زيادة كبيرة بنحو 1000 جنيه على الأسبوع الماضى ليصل سعر الطن حاليًّا إلى 8200 جنيه معبأ أرضه.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، لـ“المال”، إن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن محليًّا تتراوح حاليًّا بين 6800 و8200 جنيه، ولا سيما مع الزيادة التى طرأت على أسعار الأعلاف فى البورصات العالمية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينعكس على تكلفة تربية الدواجن، ومن ثم سعر البيع النهائى الذي يصل إلى 30 جنيهًا للمستهلك حاليًّا.

تستورد مصر 70% من خامات الأعلاف من الخارج مثل الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من الأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا بكميات كبيرة تصل إلى 8 ملايين طن سنويًّا.

وطبقًا لبيانات وزارة الزراعة فإن إجمالى إنتاج الذرة بمصر يصل إلى نحو 3 ملايين طن موزعة بين الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة.