انخفاض أسعار الذرة الصفراء 3200 جنيه للطن





انخفضت أسعار الذرة المستوردة البرازيلية والأرجنتينية في السوق –التي تعد من أهم مدخلات صناعة الأعلاف الداجنة – وسجل الطن خلال التعاملات اليوم السبت 15800 جنيه مقابل 19000 نهاية أبريل الماضي بنسبة 17% و تعادل 3200 جنيه.

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة لـ”المال” أن سبب ذلك التراجع الملحوظ هو قيام هيئة السلع التموينية بطرح الذرة في البورصة السلعية بسعر 13600 جنيها للطن في الوقت الذي حصل التاجر على هامش الفرق بين السعرين .

وأقدمت وزارة التموين على طرح الذرة الصفراء في البورصة السلعية خلال الفترة الماضية بعد مطالبات من اتحاد منتجي الدواجن بذلك .

ونوه عبد العزيز السيد إلى أن هيئة السلع التموينية تتسلم طن الذرة المستورد أرجنتيني وبرازيلي بقيمة 10500 جنيه وتطرحه بالسعر المذكور سابقا مستدركا أن سعر كسب الصويا لا يزال متراوحا بين 41 و42 ألف طن وهي تمثل مادة أساسية أيضا في صناعة الأعلاف ولا غنى عنها .

وكشف أن متوسط سعر طن العلف الداجني يتراوح بين 28500 جنيه و29 ألف جنيه متراجعا بقيمة 500 جنيه .

وأضاف أن سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة 65 جنيها و88 جنيها لطبق البيض الابيض و93 جنيها للبيض الاحمر.

وتشهد السوق ندرة فى كميات بذور الصويا المستوردة المتداولة فى الأسواق ،والتى سجلت 41500 جنيه طن كحد أدنى.

وفي سياق آخر، من المرتقب أن يعقد اتحاد منتجي الدواجن جمعيته العمومية الثلاثاء المقبل في مقر مركز الأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة .

وأوضحت المصادر أنه سيتم بحث وعرض مطالب الاتحاد من وزارة الزراعة خلال الاجتماع المرتقب واهمها زيادة ضخ خامات الأعلاف في السوق .

يذكر أن حجم إفراجات الأعلاف طبقا لبيانات وزارة الزراعة سجلت 2.7 مليون طن منذ أكتوبر الماضى حتى الآن بقيمة فاقت 3 مليارات دولار.

جدير بالذكر أن سعر الذرة الأوكراني والأمريكي والبلغاري والصربي والروماني سجل 17600 جنيه خلال الفترة الماضية مقابل 19000 للبرازيلي والأوكراني والذرة الكورن فلاك الأرجنتينى 19600 والجلوتوفيد المحلى 18000 والردة 10500 جنيه للطن والجيلوتين 50 ألف جنيه للطن وكسب العباد 28000 جنيه.