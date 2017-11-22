انخفاض أسعار الدواجن.. واللحوم تسجل 120 جنيهًا

أحمد اللاهونى انخفضت أسعار الدواجن بالسوق المحلية، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف لتسجل 23 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 24 أمس، وانخفضت البلدى 9 جنيهات دفعة واحدة لتسجل 28، مقابل 37 الأسبوع الماضى، و35 للرومى، و32 للبط. وأرجع التجار فى تصريحات لـ "المال"، انخفاض الأسعار إلى ضعف الإقبال

أحمد اللاهونى



انخفضت أسعار الدواجن بالسوق المحلية، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف لتسجل 23 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 24 أمس، وانخفضت البلدى 9 جنيهات دفعة واحدة لتسجل 28، مقابل 37 الأسبوع الماضى، و35 للرومى، و32 للبط.



وأرجع التجار فى تصريحات لـ “المال”، انخفاض الأسعار إلى ضعف الإقبال مع زيادة المعروض من الدواجن.



واستقرت أسعار اللحوم عند 150 جنيهًا للبتلو، و130 للضانى، وتراوحت أسعار الكندوز بين 120 و130 جنيهًا، حسب محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.