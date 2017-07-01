انخفاض أسعار الدواجن والكيلو يسجل 26 جنيها

انخفضت أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلية بنحو جنيهين لتسجل 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 28 أمس، و31 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط.

وأوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة، أن الأسعار فى تراجع مستمر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، التى تؤدي بدورها إلى زيادة نسبة النفوق، وهو ما يدفع أصحاب المزارع إلى البيع بأسعار منخفضة، خوفا من الخسائر.

وعلى صعيد الأسماك، فقد ارتفعت بنحو 5 جنيهات للبورى فقط، ليسجل 75 جنيهًا مقابل 70 أمس، فيما استقر البلطى عند 35 جنيها للكيلو، والمكرونة عند 80، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.

وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.