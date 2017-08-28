انخفاض أسعار الدواجن.. والكيلو يسجل 23 جنيهًا

أحمد اللاهونى انخفضت أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلية بنحو 3 جنيهات فى الكيلو لتسجل 23 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 26 أمس، و35 للبلدى، و39 للرومى، و36 للبط. وأرجع تجار بالسوق انخفاض الأسعار إلى كثرة المعروض من الدواجن بسبب إقبال المواطنين على اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى. وفى سوق اللح

أحمد اللاهونى

انخفضت أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلية بنحو 3 جنيهات فى الكيلو لتسجل 23 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 26 أمس، و35 للبلدى، و39 للرومى، و36 للبط.

وأرجع تجار بالسوق انخفاض الأسعار إلى كثرة المعروض من الدواجن بسبب إقبال المواطنين على اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى.

وفى سوق اللحوم فقد استقرت عند 160 جنيهًا للبتلو، و135 للضانى، و145 للكندوز، وفقا لمحمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

وعلى صعيد الأسماك، استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و 27 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.