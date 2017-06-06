انخفاض أسعار الدواجن.. والكيلو بـ 29 جنيهًا

أحمد اللاهونى انخفضت أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلية بنحو جنيهين، لتسجل 29 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 31 وأمس و30 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة. وعلى صعيد الاسماك فقد استقرت…



أحمد اللاهونى انخفضت أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلية بنحو جنيهين، لتسجل 29 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 31 وأمس و30 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.



وعلى صعيد الاسماك فقد استقرت عند 35 جنيها لكيلو البلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار البورى بين 60و65، والجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.



وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.